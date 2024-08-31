https://crimea.ria.ru/20240831/46-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-udare-vsu-po-belgorodu-rszo-vampire-1140020463.html

46 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгороду РСЗО Vampire

46 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгороду РСЗО Vampire - РИА Новости Крым, 31.08.2024

46 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгороду РСЗО Vampire

Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до 46, семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T06:15

2024-08-31T06:15

2024-08-31T06:58

белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до 46, семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В пятницу вечером глава региона сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он сообщал, что обстрел велся из РСЗО Vampire, погибли пять человек, 37 были ранены."У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли... 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8.00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии", - сказал губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву."На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана", - заключил Гладков.

https://crimea.ria.ru/20240830/pyat-chelovek-pogibli-i-37-raneny-v-belgorode-v-rezultate-ataki-vsu-1140018954.html

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Очевидцы атаки ВСУ на Белгород о пострадавших Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух раненых. 2024-08-31T06:15 true PT0M51S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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