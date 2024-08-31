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46 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгороду РСЗО Vampire - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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46 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгороду РСЗО Vampire
46 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгороду РСЗО Vampire - РИА Новости Крым, 31.08.2024
46 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгороду РСЗО Vampire
Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до 46, семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T06:15
2024-08-31T06:58
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
рсзо vampire
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до 46, семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В пятницу вечером глава региона сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он сообщал, что обстрел велся из РСЗО Vampire, погибли пять человек, 37 были ранены."У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли... 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8.00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии", - сказал губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву."На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана", - заключил Гладков.
https://crimea.ria.ru/20240830/pyat-chelovek-pogibli-i-37-raneny-v-belgorode-v-rezultate-ataki-vsu-1140018954.html
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Очевидцы атаки ВСУ на Белгород о пострадавших
Двое жителей Белгорода рассказали РИА Новости, что были в кафе в ТЦ, когда начался обстрел города, на их глазах внутрь занесли двух раненых.
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, рсзо vampire, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
46 мирных жителей пострадали при ударе ВСУ по Белгороду РСЗО Vampire

Число пострадавших мирных жителей при ударе ВСУ по Белгороду возросло до 46 - Гладков

06:15 31.08.2024 (обновлено: 06:58 31.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Число раненных мирных жителей при украинском обстреле Белгорода и Белгородского района возросло до 46, семеро из них дети, один ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В пятницу вечером глава региона сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он сообщал, что обстрел велся из РСЗО Vampire, погибли пять человек, 37 были ранены.
"У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны ВСУ. Пятеро мирных жителей погибли... 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек, семь из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. В 8.00 врачи будут докладывать о его текущем состоянии", - сказал губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгорода
Он добавил, что двух пострадавших взрослых сейчас готовят к транспортировке в Москву.
"На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана", - заключил Гладков.
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