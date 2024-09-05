Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240905/vsu-udarili-po-administratsii-v-khersonskoy-oblasti-vo-vremya-priema-grazhdan-1140137104.html
ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан - РИА Новости Крым, 05.09.2024
ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
Администрацию в Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали дронами, когда там находились мирные жители. Об этом сообщает глава администрации... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T13:12
2024-09-05T13:12
павел филипчук
новости
херсонская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132638373_90:86:1280:755_1920x0_80_0_0_899bc333092de743240190611eb59255.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Администрацию в Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали дронами, когда там находились мирные жители. Об этом сообщает глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.По информации Павла Филипчука, благодаря слаженным действиям никто не пострадал, однако были выбиты окна и поврежден автомобиль, припаркованный рядом со зданием."В данную минуту прилеты продолжаются. Люди из здания эвакуированы", – уточнил глава администрации.Ранее стало известно, что в больнице скончалась женщина, раненая в среду при атаке Вооруженных сил Украины на рынок "Сокол" в Донецке.В четверг утром также появилась информация, что в городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников погибла женина-медик и ранены пятеро мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:На рынке Донецка ранены двое детей - число пострадавших достигло 10Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132638373_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_f295ca1805515c2712c8224cf1bae914.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел филипчук, новости, херсонская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан

ВСУ атаковали дронами администрацию в Херсонской области во время приема граждан

13:12 05.09.2024
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Администрацию в Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали дронами, когда там находились мирные жители. Об этом сообщает глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

"Малокаховский территориальный отдел. Налет укродронов на здание администрации, где проводился прием граждан", – говорится в сообщении.

По информации Павла Филипчука, благодаря слаженным действиям никто не пострадал, однако были выбиты окна и поврежден автомобиль, припаркованный рядом со зданием.
"В данную минуту прилеты продолжаются. Люди из здания эвакуированы", – уточнил глава администрации.
Ранее стало известно, что в больнице скончалась женщина, раненая в среду при атаке Вооруженных сил Украины на рынок "Сокол" в Донецке.
В четверг утром также появилась информация, что в городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников погибла женина-медик и ранены пятеро мирных жителей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На рынке Донецка ранены двое детей - число пострадавших достигло 10
Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
 
Павел ФилипчукНовостиХерсонская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:31Что происходит в Курской области – данные Минобороны
14:20Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму
14:12Пленарное заседание ВЭФ: главные заявления Путина
14:05Вода ушла из домов – ситуация в Джанкойском районе Крыма
13:52Буря с градом и ливнями обрушится на Крым
13:45Два крымских курорта обесточены из-за аварии на сетях
13:38ВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за сутки
13:30Севастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор суда
13:21Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза
13:12ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
13:03В Донецке скончалась раненная при атаке ВСУ на рынок женщина
12:27Армия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ
12:22Верховная Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу
12:08Российские войска освободили Заветное в ДНР
12:08Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров
12:08Туризм должен войти в число экономических приоритетов России – Путин
12:06В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
11:58Экономика России развивается устойчиво – Путин
11:39Более 30 стран готовы присоединиться к БРИКС
11:19Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва
Лента новостейМолния