https://crimea.ria.ru/20240905/vsu-udarili-po-administratsii-v-khersonskoy-oblasti-vo-vremya-priema-grazhdan-1140137104.html

ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан

ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан - РИА Новости Крым, 05.09.2024

ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан

Администрацию в Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали дронами, когда там находились мирные жители. Об этом сообщает глава администрации... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T13:12

2024-09-05T13:12

2024-09-05T13:12

павел филипчук

новости

херсонская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Администрацию в Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали дронами, когда там находились мирные жители. Об этом сообщает глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.По информации Павла Филипчука, благодаря слаженным действиям никто не пострадал, однако были выбиты окна и поврежден автомобиль, припаркованный рядом со зданием."В данную минуту прилеты продолжаются. Люди из здания эвакуированы", – уточнил глава администрации.Ранее стало известно, что в больнице скончалась женщина, раненая в среду при атаке Вооруженных сил Украины на рынок "Сокол" в Донецке.В четверг утром также появилась информация, что в городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате атаки украинских беспилотников погибла женина-медик и ранены пятеро мирных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:На рынке Донецка ранены двое детей - число пострадавших достигло 10Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел филипчук, новости, херсонская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу