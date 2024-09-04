https://crimea.ria.ru/20240904/50-letniy-voditel-minivena-pogib-v-novoy-kakhovke-ot-ruk-boevikov-vsu-1140124175.html

50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ

50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2024

50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ

Один человек погиб и еще один получил различные ранения в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T20:48

2024-09-04T20:48

2024-09-04T20:50

владимир сальдо

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил различные ранения в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, ВСУ обстреляли частный сектор в Алешках – ранен 64-летний местный житель. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями левого бедра и правой кисти он доставлен в местную больницу, уточнил губернатор.30 августа ВСУ выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области, ранения получили пять мирных жителей. А 29 августа боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра.Читайте также на РИА Новости Крым:Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косыВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктураОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, происшествия