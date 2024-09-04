Рейтинг@Mail.ru
50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240904/50-letniy-voditel-minivena-pogib-v-novoy-kakhovke-ot-ruk-boevikov-vsu-1140124175.html
50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ
50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2024
50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ
Один человек погиб и еще один получил различные ранения в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T20:48
2024-09-04T20:50
владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/04/1140124310_0:228:417:463_1920x0_80_0_0_b853b04da27e18c88429dfc968ca7b85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил различные ранения в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, ВСУ обстреляли частный сектор в Алешках – ранен 64-летний местный житель. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями левого бедра и правой кисти он доставлен в местную больницу, уточнил губернатор.30 августа ВСУ выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области, ранения получили пять мирных жителей. А 29 августа боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра.Читайте также на РИА Новости Крым:Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косыВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктураОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/04/1140124310_0:189:417:502_1920x0_80_0_0_b5936afcbc28e1f97327fc774a3c04b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, происшествия
50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ

Один человек погиб и один получил ранения в результате атаки ВСУ в Херсонской области

20:48 04.09.2024 (обновлено: 20:50 04.09.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВодитель минивэна погиб при атаке ВСУ
Водитель минивэна погиб при атаке ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил различные ранения в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке дрон украинских террористов атаковал движущийся гражданский минивэн. От взрыва погиб находившийся в машине 50-летний местный житель, неуправляемый автомобиль врезался в дом", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, ВСУ обстреляли частный сектор в Алешках – ранен 64-летний местный житель. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями левого бедра и правой кисти он доставлен в местную больницу, уточнил губернатор.
30 августа ВСУ выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области, ранения получили пять мирных жителей. А 29 августа боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косы
ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура
Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
 
Владимир СальдоОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:41Уровень воды до полуметра: что происходит в Крыму из-за непогоды
22:33Главные новости Крыма: 4 сентября
22:10Ученые из Севастополя помогут Сирии восстановить экосистемы после войны
22:09Более 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенников
21:55В Крыму ливень подтопил дома и дворы – ситуация на контроле прокуратуры
21:38Эксперт раскрыл подоплеку антиамериканских протестов в Турции
21:30В Крыму оценили качество ячменя
21:17Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13
21:01США ввели санкции против "Россия сегодня" и Маргариты Симоньян
20:4850-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ
20:36В Крыму бушует непогода - подтоплено более 150 домов
20:33В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин
20:10Враг распространяет новый фейк о выборах в Крыму
19:41Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами
19:36В Ялте 17 семей получили ключи от новых квартир
19:15В Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблему
18:55В Севастополе тренируется флот: когда будет громко
18:22Трое погибли и двое ранены - ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку
17:55На подходе к Крыму вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
17:49Когда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в Крыму
Лента новостейМолния