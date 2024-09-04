https://crimea.ria.ru/20240904/50-letniy-voditel-minivena-pogib-v-novoy-kakhovke-ot-ruk-boevikov-vsu-1140124175.html
50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ
50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2024
50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ
Один человек погиб и еще один получил различные ранения в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T20:48
2024-09-04T20:48
2024-09-04T20:50
владимир сальдо
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил различные ранения в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, ВСУ обстреляли частный сектор в Алешках – ранен 64-летний местный житель. С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями левого бедра и правой кисти он доставлен в местную больницу, уточнил губернатор.30 августа ВСУ выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области, ранения получили пять мирных жителей. А 29 августа боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра.Читайте также на РИА Новости Крым:Инструкторы НАТО готовят ВСУ к десанту на Кинбурнскую и Тендровскую косыВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктураОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
херсонская область
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир сальдо, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости, происшествия
50-летний водитель минивэна погиб в Новой Каховке от рук боевиков ВСУ
Один человек погиб и один получил ранения в результате атаки ВСУ в Херсонской области
20:48 04.09.2024 (обновлено: 20:50 04.09.2024)