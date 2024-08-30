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Пять человек ранены при атаке ВСУ на левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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Пять человек ранены при атаке ВСУ на левобережье Херсонщины
Пять человек ранены при атаке ВСУ на левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Пять человек ранены при атаке ВСУ на левобережье Херсонщины
ВСУ выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области, ранения получили пять мирных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T11:33
2024-08-30T11:54
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области, ранения получили пять мирных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, террористическим обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Каиры, Князе-Григорьевка. Двое жителей ранены в Алешках при атаке FPV-дронов на центральную районную больницу, двое — в Каирах и один в Днепрянах.Владимир Сальдо уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь, их жизни вне опасности. Начат ремонт больницы.Накануне боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекВ Шебекино погиб мирный житель после обстрела ВСУСложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости
Пять человек ранены при атаке ВСУ на левобережье Херсонщины

Пятеро жителей Херсонской области ранены при атаке ВСУ снарядами и дронами-камикадзе

11:33 30.08.2024 (обновлено: 11:54 30.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. ВСУ выпустили более 40 снарядов по левобережью Херсонской области, ранения получили пять мирных жителей, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"За сутки боевики преступного киевского режима выпустили по населенным пунктам левобережья более 40 снарядов, запускали дроны-камикадзе. Ранены пятеро мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, террористическим обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Каиры, Князе-Григорьевка. Двое жителей ранены в Алешках при атаке FPV-дронов на центральную районную больницу, двое — в Каирах и один в Днепрянах.
Владимир Сальдо уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь, их жизни вне опасности. Начат ремонт больницы.
Накануне боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра.
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Владимир СальдоХерсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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