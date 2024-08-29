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Беспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра
Беспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Беспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра
Боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T14:52
2024-08-29T14:52
2024-08-29T14:52
владимир сальдо
херсонская область
алешки
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в результате удара повреждены помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная.Сальдо подчеркнул, что Алешковская ЦРБ не используется как госпиталь, российских военных в ней нет, и врагу это хорошо известно."Повреждения мы устраним, контрбатарейные мероприятия, системы РЭБ и ПВО в секторе еще усилим. Врагу не удастся сломить героические Алешки", - заверил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктураОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекДуши убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий
херсонская область
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, алешки, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Беспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра
ВСУ пятью дронами атаковали больницу в Алешках Херсонской области – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Украинские террористы совершили очередное преступление против человечности на Херсонщине: пять FPV-дронов атаковали Алешковскую центральную районную больницу. Ранена медсестра. Женщине оказана первая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате удара повреждены помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная.
Сальдо подчеркнул, что Алешковская ЦРБ не используется как госпиталь, российских военных в ней нет, и врагу это хорошо известно.
"Повреждения мы устраним, контрбатарейные мероприятия, системы РЭБ и ПВО в секторе еще усилим. Врагу не удастся сломить героические Алешки", - заверил губернатор.
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