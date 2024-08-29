https://crimea.ria.ru/20240829/bespilotniki-vsu-atakovali-bolnitsu-na-khersonschine--ranena-medsestra-1139971668.html

Беспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра

Беспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Беспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра

Боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T14:52

2024-08-29T14:52

2024-08-29T14:52

владимир сальдо

херсонская область

алешки

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Боевики вооруженных сил Украины атаковали пятью дронами-камикадзе больницу в городе Алешки Херсонской области, ранения получила медицинская сестра. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в результате удара повреждены помещения больницы, в том числе детское отделение и операционная.Сальдо подчеркнул, что Алешковская ЦРБ не используется как госпиталь, российских военных в ней нет, и врагу это хорошо известно."Повреждения мы устраним, контрбатарейные мероприятия, системы РЭБ и ПВО в секторе еще усилим. Врагу не удастся сломить героические Алешки", - заверил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктураОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекДуши убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий

херсонская область

алешки

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2024

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владимир сальдо, херсонская область, алешки, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости