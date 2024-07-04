https://crimea.ria.ru/20240704/v-krymu-sozdayut-unikalnyy-apparat-dlya-obrabotki-vinogradnikov-1138574712.html

В Крыму создают уникальный аппарат для обработки виноградников

В Крыму создают уникальный аппарат для обработки виноградников - РИА Новости Крым, 04.07.2024

В Крыму создают уникальный аппарат для обработки виноградников

В Крыму к осени будет создан первый в стране образец самоходной техники, которая будет обрабатывать виноградники, уничтожая вредителей, проаннотировал директор... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T06:02

2024-07-04T06:02

2024-07-04T06:02

крым

владимир паштецкий

новости крыма

сельское хозяйство

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму к осени будет создан первый в стране образец самоходной техники, которая будет обрабатывать виноградники, уничтожая вредителей, проаннотировал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий.По его словам, сегодня в институте есть два-три больших проекта, направленных на защиту виноградников биологическим путем, чтобы не использовать "химию". При этом, если не обрабатывать виноградники, то из-за болезней и вредителей теряется от 25 до 40% урожая."И мы заявили на уровне страны, что Крым за два года сделает машину, которая без "химии" будет ликвидировать вредителей в садах и на виноградниках", – сказал он. И добавил, что о ноу-хау крымских ученых подробнее станет известно через полгода, когда публике покажут экспериментальный аппарат, который сам, без участия человека, сможет обрабатывать сады и плантации как днем, так и ночью.Также Паштецкий предположил, что в конце этого года в НИИ сельского хозяйства Крыма появится экспериментальный образец машины для уборки лаванды.Уже 100 лет Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма остается флагманом аграрной науки региона. В институте развивается научный и материально-технический потенциал, налаживается сотрудничество с регионами России, ближним и дальним зарубежьем, работа по селекции и отбору наиболее качественных сортов зерновых помогает обеспечить продовольственную безопасность страны и региона.Как ранее рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, крымские ученые активно занимаются разработками, направленными на поиск альтернативы антибиотиков, промежуточные результаты являются успешными.Кроме того, ученые КФУ занимаются разработкой лекарства от рака и изобретают роботов-хирургов. Ученые КФУ разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный угнетать раковые клетки. Оказалось, что в крымских маслинах очень высокое содержание биологически активных веществ, полезных для здоровья человека. Особенно ценными ученые считают фенольные вещества, одно из которых – олеокантал – способно воздействовать на раковые клетки.Также ученые КФУ занимаются разработкой уникальных гербицидов, которые являются биологически безопасными: при сохранении активности они проявляют меньшую токсичность.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем гордится научный КрымВ Севастополе запустили уникальный прибор для выделения ДНКЗаживляет в 5 раз быстрее: в России изобрели уникальный раствор для ран

https://crimea.ria.ru/20240703/krymskiy-vagner-i-yaytsa-s-yodom-chto-novogo-predlagaet-nauka-poluostrova-1138573665.html

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крым, владимир паштецкий, новости крыма, сельское хозяйство, наука и технологии