https://crimea.ria.ru/20240604/v-sevastopole-zapustili-unikalnyy-pribor-dlya-vydeleniya-dnk-1137834529.html

В Севастополе запустили уникальный прибор для выделения ДНК

В Севастополе запустили уникальный прибор для выделения ДНК - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Севастополе запустили уникальный прибор для выделения ДНК

В севастопольском Институте биологии южных морей (ИнБЮМ) осуществлен запуск первого в России аппарата для выделения ДНК. До этого такие установки выпускали... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T13:00

2024-06-04T13:00

2024-06-04T13:39

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ран

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском Институте биологии южных морей (ИнБЮМ) осуществлен запуск первого в России аппарата для выделения ДНК. До этого такие установки выпускали только в США и Китае, сообщили в Центре коллективного пользования "Филогеномика и транскриптомика" ИнБЮМ (ЦКП).Уникальный прибор "Нанофор СПС" будет использоваться для исследования во многих областях науки. В частности, он поможет специалистам изучить геномы уникальных животных из биологической коллекции института, которая собиралась на протяжении 150 лет, в том числе в ходе кругосветных экспедиций.Достоинство аппарата еще и в том, что он работает полностью на отечественных реагентах. Научные исследования на основе полногеномного секвенирования ДНК уже ведутся в стенах института, а новый прибор поможет сделать их более эффективными."На сегодняшний день мы уже получили первые результаты анализа бактериального разнообразия почв, собранных в 2023 году во время гвинейской экспедиции вдоль русла реки Фатала", - сообщила начальник ЦКП Дарья Игнатьева.Уникальный прибор разработан в Институте приборостроения РАН и был приобретен в 2024 году в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты".Пробы, которые теперь изучаются с помощью нового секвенатора, были отобраны во время масштабной экспедиции в Республику Гвинею. Ученые из Севастополя прошли вдоль всего русла реки Фатала и отобрала образцы почв, воды, донных отложений, растений и животных.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причинуВ Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасностьКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инбюм, наука и технологии, ран, севастополь, новости крыма