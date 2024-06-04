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В Севастополе запустили уникальный прибор для выделения ДНК
В Севастополе запустили уникальный прибор для выделения ДНК - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Севастополе запустили уникальный прибор для выделения ДНК
В севастопольском Институте биологии южных морей (ИнБЮМ) осуществлен запуск первого в России аппарата для выделения ДНК. До этого такие установки выпускали... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T13:00
2024-06-04T13:00
2024-06-04T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском Институте биологии южных морей (ИнБЮМ) осуществлен запуск первого в России аппарата для выделения ДНК. До этого такие установки выпускали только в США и Китае, сообщили в Центре коллективного пользования "Филогеномика и транскриптомика" ИнБЮМ (ЦКП).Уникальный прибор "Нанофор СПС" будет использоваться для исследования во многих областях науки. В частности, он поможет специалистам изучить геномы уникальных животных из биологической коллекции института, которая собиралась на протяжении 150 лет, в том числе в ходе кругосветных экспедиций.Достоинство аппарата еще и в том, что он работает полностью на отечественных реагентах. Научные исследования на основе полногеномного секвенирования ДНК уже ведутся в стенах института, а новый прибор поможет сделать их более эффективными."На сегодняшний день мы уже получили первые результаты анализа бактериального разнообразия почв, собранных в 2023 году во время гвинейской экспедиции вдоль русла реки Фатала", - сообщила начальник ЦКП Дарья Игнатьева.Уникальный прибор разработан в Институте приборостроения РАН и был приобретен в 2024 году в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты".Пробы, которые теперь изучаются с помощью нового секвенатора, были отобраны во время масштабной экспедиции в Республику Гвинею. Ученые из Севастополя прошли вдоль всего русла реки Фатала и отобрала образцы почв, воды, донных отложений, растений и животных.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причинуВ Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасностьКатастрофический рост численности медуз в Азовском море: в чем причина
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инбюм, наука и технологии, ран, севастополь, новости крыма
В Севастополе запустили уникальный прибор для выделения ДНК
В Севастополе запустили первый в России отечественный аппарат для выделения ДНК
13:00 04.06.2024 (обновлено: 13:39 04.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В севастопольском Институте биологии южных морей (ИнБЮМ) осуществлен запуск первого в России аппарата для выделения ДНК. До этого такие установки выпускали только в США и Китае, сообщили в Центре коллективного пользования "Филогеномика и транскриптомика" ИнБЮМ (ЦКП).
"На сегодняшний день это наиболее современный подход для изучения генома биологических объектов. Это открывает большие перспективы для понимания процессов, лежащих в основе функционирования и эволюции живых систем", - отметила научный руководитель ЦКП Екатерина Водясова.
Уникальный прибор "Нанофор СПС" будет использоваться для исследования во многих областях науки. В частности, он поможет специалистам изучить геномы уникальных животных из биологической коллекции института, которая собиралась на протяжении 150 лет, в том числе в ходе кругосветных экспедиций.
Достоинство аппарата еще и в том, что он работает полностью на отечественных реагентах. Научные исследования на основе полногеномного секвенирования ДНК уже ведутся в стенах института, а новый прибор поможет сделать их более эффективными.
"На сегодняшний день мы уже получили первые результаты анализа бактериального разнообразия почв, собранных в 2023 году во время гвинейской экспедиции вдоль русла реки Фатала", - сообщила начальник ЦКП Дарья Игнатьева.
Уникальный прибор разработан в Институте приборостроения РАН и был приобретен в 2024 году в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты".
Пробы, которые теперь изучаются с помощью нового секвенатора, были отобраны во время масштабной экспедиции
в Республику Гвинею. Ученые из Севастополя прошли вдоль всего русла реки Фатала и отобрала образцы почв, воды, донных отложений, растений и животных.
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