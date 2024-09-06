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Часть Севастополя обесточена из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Часть Севастополя обесточена из-за аварии на сетях
Часть Севастополя обесточена из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Часть Севастополя обесточена из-за аварии на сетях
Севастополе утром в пятницу обесточена часть города на Северной стороне в связи с технологическим нарушением на электросетях. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T10:16
2024-09-06T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу обесточена часть города на Северной стороне в связи с технологическим нарушением на электросетях. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения, отметили на предприятии.Кроме того, в городе проходят плановые отключения. Без света в течение дня останутся жители более чем 40 улиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Часть Севастополя обесточена из-за аварии на сетях

Северная сторона Севастополя осталась без света из-за аварии на сетях

10:16 06.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу обесточена часть города на Северной стороне в связи с технологическим нарушением на электросетях. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".

"В 09:38 6 сентября произошло технологическое нарушение в электрических сетях. Обесточены потребители частично Северной стороны — село Андреевка, Кача, поселок Солнечный", - говорится в сообщении.

Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения, отметили на предприятии.
Кроме того, в городе проходят плановые отключения. Без света в течение дня останутся жители более чем 40 улиц.
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