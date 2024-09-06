https://crimea.ria.ru/20240906/chast-sevastopolya-obestochena-iz-za-avarii-na-setyakh-1140167429.html

Часть Севастополя обесточена из-за аварии на сетях

Часть Севастополя обесточена из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Часть Севастополя обесточена из-за аварии на сетях

Севастополе утром в пятницу обесточена часть города на Северной стороне в связи с технологическим нарушением на электросетях. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T10:16

2024-09-06T10:16

2024-09-06T10:16

севастополь

севастопольэнерго

энергосистема крыма

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу обесточена часть города на Северной стороне в связи с технологическим нарушением на электросетях. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".Оперативно-выездная бригада уже направлена на ликвидацию технологического нарушения, отметили на предприятии.Кроме того, в городе проходят плановые отключения. Без света в течение дня останутся жители более чем 40 улиц.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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