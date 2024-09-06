https://crimea.ria.ru/20240906/otklyuchenie-sveta-v-sevastopole-v-pyatnitsu-spisok-adresov-1140145700.html

Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов

Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Отключение света в Севастополе в пятницу: список адресов

Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя в пятницу. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T07:03

2024-09-06T07:03

2024-09-06T07:03

севастополь

севастопольэнерго

электросети

лэп

электричество

электроэнергия

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Временное отключение света пройдет в нескольких районах Севастополя в пятницу. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".С 08:30 до 17:30 электричество отключат в домах на ул. Ручьевая, 13 и ул. Воронежская, 18, 21-27, 31.С 09:00 до 14:00 без света останутся некоторые дома на улицах Крестьянская, Корсунская, Железнякова, Народная, Пожарова, Трудовая, Кесаева.В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора будут отключать свет в некоторых домах по адресам: ул. Коли Пищенко, ул. Ереванская, ул. Казанская, ул. Инкерманская, ул. Багрия, ул. Тарутинская, ул. Закамчатская, ул. Арсенальная, ул. Черниговская, ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая, ул. Бородинская, ул. Лазаревская, ул. Орловская, ул. Якутская, ул. Клубничная, ул. Акмолинская, ул. Кустанайская, ул. Самотечная, ул. Семипалатинская, ул. Прутовцев, Проспект Победы, КСП "Красный Октябрь".Временно без электричества будут дома в селе Тыловое: пер. Земляной, пер. Плодовый, ул. Стахановская, пер. Сельский, пер. Малиновый, ул. Лазурная, ул. Склонная, ул. Ясная, ул. Водопроводная, ул. Ялтинская,Кроме того, ограничение электроснабжения коснется ряда домов по улицам Лесная, Стахановская, Лесхозная.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанцийЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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