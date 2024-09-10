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Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России
Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T10:41
2024-09-10T10:41
россия
теракт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
атака дронов всу на подмосковье
подмосковье
калужская область
орловская область
московская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России. Об этом сообщает Следственный комитет.Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все детали преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц, уточнили в пресс-службе.Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник отразили массированную атаку беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны. В частности, отражена атака дронов на Московскую область. Часть беспилотников врезалась в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате погибла 46-летняя женщина, еще трое человек получили ранения. Жителей пяти домов эвакуируют на время разминирования обломков сбитого беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в РаменскомПосле атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспортаВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
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news.crimea@rian.ru
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россия, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, калужская область, орловская область, московская область, тульская область, новости
Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России

По факту массированной атаки беспилотников на регионы России открыто дело о теракте

10:41 10.09.2024
 
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки дрона ВСУ на многоэтажку в Подмосковье
Последствия атаки дрона ВСУ на многоэтажку в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России. Об этом сообщает Следственный комитет.
"В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказано в сообщении.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все детали преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц, уточнили в пресс-службе.
Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник отразили массированную атаку беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны.
В частности, отражена атака дронов на Московскую область. Часть беспилотников врезалась в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате погибла 46-летняя женщина, еще трое человек получили ранения. Жителей пяти домов эвакуируют на время разминирования обломков сбитого беспилотника.
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