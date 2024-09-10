https://crimea.ria.ru/20240910/delo-o-terakte-vozbuzhdeno-posle-massirovannoy-ataki-na-regiony-rossii-1140248967.html

Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России

Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Дело о теракте возбуждено после массированной атаки на регионы России

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T10:41

2024-09-10T10:41

2024-09-10T10:41

россия

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

атака дронов всу на подмосковье

подмосковье

калужская область

орловская область

московская область

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0a/1140248050_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c41d9b9413f7b6084ad55501d7571fb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России. Об этом сообщает Следственный комитет.Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все детали преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц, уточнили в пресс-службе.Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник отразили массированную атаку беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны. В частности, отражена атака дронов на Московскую область. Часть беспилотников врезалась в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате погибла 46-летняя женщина, еще трое человек получили ранения. Жителей пяти домов эвакуируют на время разминирования обломков сбитого беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в РаменскомПосле атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспортаВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан

россия

подмосковье

калужская область

орловская область

московская область

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, калужская область, орловская область, московская область, тульская область, новости