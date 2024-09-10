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Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском
Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском
Жителей пяти домов эвакуируют в Раменском на время разминирования обломков сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T09:42
2024-09-10T09:59
подмосковье
атака дронов всу на подмосковье
андрей воробьев
новости
россия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Жителей пяти домов эвакуируют в Раменском на время разминирования обломков сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В ночь на вторник силы ПВО отразили атаку дронов на область. Часть беспилотников упала на многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась. Жертвой атаки в Раменском стала 46-летняя женщина.По его словам, в доме на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА, повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102. На Высоковольтной улице удар пришелся на 5 балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. Местные власти возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, компенсируют повреждения имущества.Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской областиЭвакуированных жителей сел в Воронежской области вернули домойДрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области
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подмосковье, атака дронов всу на подмосковье, андрей воробьев, новости, россия, обстрелы всу
Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском

Жителей пяти домов эвакуируют в Раменском после атаки БПЛА - Воробьев

09:42 10.09.2024 (обновлено: 09:59 10.09.2024)
 
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки дрона ВСУ на многоэтажку в Подмосковье
Последствия атаки дрона ВСУ на многоэтажку в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Жителей пяти домов эвакуируют в Раменском на время разминирования обломков сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В ночь на вторник силы ПВО отразили атаку дронов на область. Часть беспилотников упала на многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась. Жертвой атаки в Раменском стала 46-летняя женщина.
"На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов. У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры", - сообщил Воробьев.
По его словам, в доме на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА, повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102.
На Высоковольтной улице удар пришелся на 5 балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. Местные власти возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, компенсируют повреждения имущества.
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны.
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ПодмосковьеАтака дронов ВСУ на ПодмосковьеАндрей ВоробьевНовостиРоссияОбстрелы ВСУ
 
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