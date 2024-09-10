https://crimea.ria.ru/20240910/povrezhdennye-kvartiry-i-evakuatsiya-lyudey-chto-proiskhodit-v-ramenskom--1140247773.html

Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском

Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском

Жителей пяти домов эвакуируют в Раменском на время разминирования обломков сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T09:42

2024-09-10T09:42

2024-09-10T09:59

подмосковье

атака дронов всу на подмосковье

андрей воробьев

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Жителей пяти домов эвакуируют в Раменском на время разминирования обломков сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В ночь на вторник силы ПВО отразили атаку дронов на область. Часть беспилотников упала на многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась. Жертвой атаки в Раменском стала 46-летняя женщина.По его словам, в доме на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА, повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102. На Высоковольтной улице удар пришелся на 5 балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. Местные власти возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, компенсируют повреждения имущества.Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской областиЭвакуированных жителей сел в Воронежской области вернули домойДрон ВСУ поджег резервуары с топливом в Белгородской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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