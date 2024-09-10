Поврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском
Жителей пяти домов эвакуируют в Раменском после атаки БПЛА - Воробьев
09:42 10.09.2024 (обновлено: 09:59 10.09.2024)
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки дрона ВСУ на многоэтажку в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Жителей пяти домов эвакуируют в Раменском на время разминирования обломков сбитого беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В ночь на вторник силы ПВО отразили атаку дронов на область. Часть беспилотников упала на многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Изначально сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, но эта информация не подтвердилась. Жертвой атаки в Раменском стала 46-летняя женщина.
"На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов. У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры", - сообщил Воробьев.
По его словам, в доме на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА, повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102.
На Высоковольтной улице удар пришелся на 5 балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. Местные власти возьмут на себя восстановление и ремонт квартир, компенсируют повреждения имущества.
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ, сообщали в Минобороны.
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