Рейтинг@Mail.ru
После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240907/posle-ataki-bpla-pod-voronezhem-perekryli-dvizhenie-avtotransporta-1140199052.html
После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта
После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 07.09.2024
После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта
В Воронежской области ввели дополнительные меры безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе региона. Ранее в... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T14:41
2024-09-07T14:43
воронежская область
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
режим чс
новости
детонация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Воронежской области ввели дополнительные меры безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе региона. Ранее в районе, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, был объявлен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Продолжается горение сухой растительности. Ее тушение осложняет продолжающаяся детонация, но необходимая группировка сил и средств сформирована, заверил губернатор.Из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировано несколько сотен человек. Большинство разместилось у родственников и знакомых, несколько десятков – в двух пунктах временного размещения.В трех населенных пунктах района действует режим ЧС.В конце августа после падения сбитого беспилотника в Воронежской области произошел пожар, были эвакуированы жители двух населенных пунктов.Также в августе после ликвидации пяти беспилотных летательных аппаратов в Острогожском районе на территории трех поселений был введен режим ЧС.В начале августа атаке беспилотников подвергся Воронеж – в городе были зафиксированы разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Курской области – актуальные данные МинобороныНад Белоруссией сбиты беспилотникиВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), пожар, режим чс, новости, детонация
После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта

Из-за пожара и детонации перекрыто движение автотранспорта после атаки БПЛА под Воронежем

14:41 07.09.2024 (обновлено: 14:43 07.09.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Воронежской области ввели дополнительные меры безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе региона. Ранее в районе, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, был объявлен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Полностью перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж – Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направляется в сторону Нововоронежа", – сказано в сообщении.
Продолжается горение сухой растительности. Ее тушение осложняет продолжающаяся детонация, но необходимая группировка сил и средств сформирована, заверил губернатор.
Из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировано несколько сотен человек. Большинство разместилось у родственников и знакомых, несколько десятков – в двух пунктах временного размещения.
В трех населенных пунктах района действует режим ЧС.
В конце августа после падения сбитого беспилотника в Воронежской области произошел пожар, были эвакуированы жители двух населенных пунктов.
Также в августе после ликвидации пяти беспилотных летательных аппаратов в Острогожском районе на территории трех поселений был введен режим ЧС.
В начале августа атаке беспилотников подвергся Воронеж – в городе были зафиксированы разрушения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны
Над Белоруссией сбиты беспилотники
ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
 
Воронежская областьАлександр ГусевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарРежим ЧСНовостиДетонация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04В Краснодаре семейная пара пыталась похитить чужого ребенка
15:37Шесть человек пострадали в столкновении трех автомобилей в Краснодаре
15:01Десятки полыхающих машин – на многоуровневой парковке погибли люди
14:41После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта
14:32Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны
14:07За сутки на Украине повреждены объекты энергетики в нескольких регионах
13:33Потери ВСУ за сутки – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков
13:13В Крыму заработают 30 дополнительных избирательных участков
12:39ВС РФ поразили цеха ракет "Гром-2" и реактивных беспилотников "Паляница"
12:18Российские войска освободили Калиново на Покровском направлении
12:07ВСУ бьют по регионам РФ – ранены мирные жители в Горловке и Шебекино
11:32Заработал на "желании" работать: задержан житель Керчи
11:11Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика
10:45Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе
10:33Землетрясение произошло в Турции
10:10Второй день выборов в Феодосии – как идет процесс голосования
09:35Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов
09:07Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза
08:45Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка
08:37Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем
Лента новостейМолния