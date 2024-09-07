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После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта
После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости Крым, 07.09.2024
После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта
В Воронежской области ввели дополнительные меры безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе региона. Ранее в... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T14:41
2024-09-07T14:41
2024-09-07T14:43
воронежская область
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
режим чс
новости
детонация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Воронежской области ввели дополнительные меры безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе региона. Ранее в районе, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, был объявлен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Продолжается горение сухой растительности. Ее тушение осложняет продолжающаяся детонация, но необходимая группировка сил и средств сформирована, заверил губернатор.Из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировано несколько сотен человек. Большинство разместилось у родственников и знакомых, несколько десятков – в двух пунктах временного размещения.В трех населенных пунктах района действует режим ЧС.В конце августа после падения сбитого беспилотника в Воронежской области произошел пожар, были эвакуированы жители двух населенных пунктов.Также в августе после ликвидации пяти беспилотных летательных аппаратов в Острогожском районе на территории трех поселений был введен режим ЧС.В начале августа атаке беспилотников подвергся Воронеж – в городе были зафиксированы разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Курской области – актуальные данные МинобороныНад Белоруссией сбиты беспилотникиВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
воронежская область
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воронежская область, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), пожар, режим чс, новости, детонация
После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта
Из-за пожара и детонации перекрыто движение автотранспорта после атаки БПЛА под Воронежем
14:41 07.09.2024 (обновлено: 14:43 07.09.2024)