Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240907/rezhim-chs-iz-za-pozhara-s-detonatsiey-vveden-posle-ataki-bpla-pod-voronezhem-1140192254.html
Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем
Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем
На территории Острогожского района Воронежской области, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС. Об этом РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T08:37
2024-09-07T08:41
александр гусев
воронежская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
детонация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_76ccc1acc12117ded3e05ff8c36c5856.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На территории Острогожского района Воронежской области, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых, рассказал Гусев.По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации, подчеркнул губернатор.В конце августа после падения сбитого беспилотника в Воронежской области произошел пожар, были эвакуированы жители двух населенных пунктов.Также в августе после ликвидации пяти беспилотных летательных аппаратов в Острогожском районе на территории трех поселений был введен режим ЧС.В начале августа атаке беспилотников подвергся Воронеж – в городе были зафиксированы разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской областиНад Белоруссией сбиты беспилотникиВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_39c1c82cfd4132387c913404a4118a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр гусев, воронежская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, детонация
Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем

Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА в Воронежской области

08:37 07.09.2024 (обновлено: 08:41 07.09.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
Пожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На территории Острогожского района Воронежской области, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"При участии оперативных служб ведется эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых, рассказал Гусев.
По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации, подчеркнул губернатор.
В конце августа после падения сбитого беспилотника в Воронежской области произошел пожар, были эвакуированы жители двух населенных пунктов.
Также в августе после ликвидации пяти беспилотных летательных аппаратов в Острогожском районе на территории трех поселений был введен режим ЧС.
В начале августа атаке беспилотников подвергся Воронеж – в городе были зафиксированы разрушения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской области
Над Белоруссией сбиты беспилотники
ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
 
Александр ГусевВоронежская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарДетонация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза
08:45Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка
08:37Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем
08:11Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон
07:43На что жалуются крымчане в Росздравнадзор – в организации дали статистику
07:03После атаки БПЛА под Воронежем пожар с детонацией – людей эвакуируют
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
23:00Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко
22:55Главное за день: 6 сентября
22:20Главные новости Крыма: 6 сентября
21:48Когда достроят ледовый каток в Керчи
21:33В Бахчисарае простились с героем СВО
21:11Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке
20:56На выборах в Заксобрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей
20:35Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ
20:17Пожар в центре Симферополя полностью потушен - МЧС
20:05Последствия подтопления в Первомайском районе Крыма ликвидированы
20:00В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
19:41На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
Лента новостейМолния