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Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем

Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем

На территории Острогожского района Воронежской области, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС. Об этом РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T08:37

2024-09-07T08:37

2024-09-07T08:41

александр гусев

воронежская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

детонация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На территории Острогожского района Воронежской области, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых, рассказал Гусев.По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации, подчеркнул губернатор.В конце августа после падения сбитого беспилотника в Воронежской области произошел пожар, были эвакуированы жители двух населенных пунктов.Также в августе после ликвидации пяти беспилотных летательных аппаратов в Острогожском районе на территории трех поселений был введен режим ЧС.В начале августа атаке беспилотников подвергся Воронеж – в городе были зафиксированы разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской областиНад Белоруссией сбиты беспилотникиВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан

воронежская область

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александр гусев, воронежская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, детонация