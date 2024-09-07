https://crimea.ria.ru/20240907/rezhim-chs-iz-za-pozhara-s-detonatsiey-vveden-posle-ataki-bpla-pod-voronezhem-1140192254.html
Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем
Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем
На территории Острогожского района Воронежской области, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС. Об этом РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T08:37
2024-09-07T08:37
2024-09-07T08:41
александр гусев
воронежская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
детонация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_76ccc1acc12117ded3e05ff8c36c5856.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На территории Острогожского района Воронежской области, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Пока в ПВР находятся несколько десятков человек. Большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых, рассказал Гусев.По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации, подчеркнул губернатор.В конце августа после падения сбитого беспилотника в Воронежской области произошел пожар, были эвакуированы жители двух населенных пунктов.Также в августе после ликвидации пяти беспилотных летательных аппаратов в Острогожском районе на территории трех поселений был введен режим ЧС.В начале августа атаке беспилотников подвергся Воронеж – в городе были зафиксированы разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по храму Святителя Николая в Белгородской областиНад Белоруссией сбиты беспилотникиВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_39c1c82cfd4132387c913404a4118a4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гусев, воронежская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, детонация
Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем
Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА в Воронежской области
08:37 07.09.2024 (обновлено: 08:41 07.09.2024)