Рейтинг@Mail.ru
Над Белоруссией сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240905/nad-belorussiey-sbity-bespilotniki-1140132652.html
Над Белоруссией сбиты беспилотники
Над Белоруссией сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Над Белоруссией сбиты беспилотники
Белорусские средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили беспилотник, нарушивший границу, сообщает Минобороны страны. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T10:12
2024-09-05T10:13
белоруссия
происшествия
в мире
минобороны республики беларусь
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0f/1122044673_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d63c4587484a4a547f1f51db322b0d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Белорусские средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили беспилотник, нарушивший границу, сообщает Минобороны страны.По его словам, своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели были уничтожены. Сейчас по данному факту проводится проверка.Этот инцидент не первый за последнее время. Вечером 9 августа воздушные цели из Украины также были зафиксированы над территорией Белоруссии. Как сообщал президент страны Александр Лукашенко, тогда с территории сопредельного государства следовало около десятка целей, которые были уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страныЛукашенко лично отправится на границу с УкраинойЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0f/1122044673_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_fd7a6bf51faddbb777aa0c30a305e350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, происшествия, в мире, минобороны республики беларусь, беспилотник (бпла, дрон), новости
Над Белоруссией сбиты беспилотники

Над Белоруссией в ночь на 5 сентября сбиты беспилотники - Минобороны страны

10:12 05.09.2024 (обновлено: 10:13 05.09.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМиротворцы ОДКБ охраняют важные и социально-значимые объекты в Казахстане
Миротворцы ОДКБ охраняют важные и социально-значимые объекты в Казахстане
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Белорусские средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили беспилотник, нарушивший границу, сообщает Минобороны страны.
"Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами", - цитирует пресс-служба начальника Главного штаба — первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО полковника Сергея Фролова.
По его словам, своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели были уничтожены. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Этот инцидент не первый за последнее время. Вечером 9 августа воздушные цели из Украины также были зафиксированы над территорией Белоруссии. Как сообщал президент страны Александр Лукашенко, тогда с территории сопредельного государства следовало около десятка целей, которые были уничтожены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны
Лукашенко лично отправится на границу с Украиной
Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией
 
БелоруссияПроисшествияВ миреМинобороны Республики БеларусьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Армия России разгромила завод по производству боеприпасов и наемников ВСУ
12:22Верховная Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу
12:08Российские войска освободили Заветное в ДНР
12:08Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров
12:08Туризм должен войти в число экономических приоритетов России – Путин
12:06В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
11:58Экономика России развивается устойчиво – Путин
11:39Более 30 стран готовы присоединиться к БРИКС
11:19Санкции США против "России сегодня": зачем их ввели и как ответит Москва
10:54Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ
10:47В двух районах Крыма объявили угрозу ЧС муниципального характера
10:38Путин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму
10:34Действиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в Донбассе
10:18В Крыму закрыли туристический маршрут на водопад Учан-Су
10:12Над Белоруссией сбиты беспилотники
09:56В Ялте открыли дополнительный корпус детского сада на 230 мест
09:40Путин назвал самый крупный инфраструктурный проект России со времен СССР
09:29В Новороссийске открыли пляжи после отражения атаки безэкипажных катеров
09:14Дрон ВСУ убил женщину-медика в Горловке
09:10Обстановка на Крымском мосту: очередь за час выросла в три раза
Лента новостейМолния