https://crimea.ria.ru/20240905/nad-belorussiey-sbity-bespilotniki-1140132652.html

Над Белоруссией сбиты беспилотники

Над Белоруссией сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Над Белоруссией сбиты беспилотники

Белорусские средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили беспилотник, нарушивший границу, сообщает Минобороны страны. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T10:12

2024-09-05T10:12

2024-09-05T10:13

белоруссия

происшествия

в мире

минобороны республики беларусь

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Белорусские средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили беспилотник, нарушивший границу, сообщает Минобороны страны.По его словам, своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели были уничтожены. Сейчас по данному факту проводится проверка.Этот инцидент не первый за последнее время. Вечером 9 августа воздушные цели из Украины также были зафиксированы над территорией Белоруссии. Как сообщал президент страны Александр Лукашенко, тогда с территории сопредельного государства следовало около десятка целей, которые были уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страныЛукашенко лично отправится на границу с УкраинойЧто пытается выяснить Киев провокациями на границе с Белоруссией

белоруссия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, происшествия, в мире, минобороны республики беларусь, беспилотник (бпла, дрон), новости