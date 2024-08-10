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Лукашенко лично отправится на границу с Украиной - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Лукашенко лично отправится на границу с Украиной
Лукашенко лично отправится на границу с Украиной - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Лукашенко лично отправится на границу с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен лично на месте разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Об этом белорусский лидер заявил в субботу во... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T16:34
2024-08-10T16:34
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен лично на месте разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Об этом белорусский лидер заявил в субботу во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района.Еще одно заявление в субботу сделал начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, по мнению которого пролет украинских беспилотников над Белоруссией мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт."Девятого августа ПВО Беларуси было уничтожено несколько БПЛА над Гомельской областью. Нарушение воздушной границы Беларуси произошло со стороны Украины. На фоне решения в июле 2024 об отводе ВС Беларуси от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Беларусь в конфликт", – написал Ревенко в соцсети Х.Об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии 10 августа сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.По заявлению главы минобороны страны Виктора Хренина, главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко заявил о приведении в готовность ВВС и войск ПВО БелоруссииВооруженные силы Белоруссии готовы к применению ядерного оружия - ГенштабПутин и Лукашенко обсудят скопление войск Украины на белорусской границе
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, беларусь, граница, министерство обороны республики беларусь, украина
Лукашенко лично отправится на границу с Украиной

Лукашенко будет лично разбираться в ситуации на границе с Украиной

16:34 10.08.2024
 
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Evgeny Biyatov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен лично на месте разобраться с ситуацией на границе с Украиной. Об этом белорусский лидер заявил в субботу во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района.

"Вчера вечером куча беспилотников, или какие-то там цели, через нас – на территорию России, нарушили воздушное пространство. Пришлось применить силу, пришлось сбивать… Вот видите, как бывает. Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я завтра должен быть на месте и разбираться с этими проблемами", – цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Еще одно заявление в субботу сделал начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, по мнению которого пролет украинских беспилотников над Белоруссией мог иметь целью вовлечение Минска в конфликт.
"Девятого августа ПВО Беларуси было уничтожено несколько БПЛА над Гомельской областью. Нарушение воздушной границы Беларуси произошло со стороны Украины. На фоне решения в июле 2024 об отводе ВС Беларуси от границы с Украиной данные действия можно рассматривать как провокацию и попытку вовлечь Беларусь в конфликт", – написал Ревенко в соцсети Х.
Об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии 10 августа сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Всего с территории Украины следовало около десятка целей, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники.
По заявлению главы минобороны страны Виктора Хренина, главнокомандующий вооруженными силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.
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БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиБеларусьГраницаМинистерство обороны Республики БеларусьУкраина
 
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