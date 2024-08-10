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Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью
Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии, пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T11:54
2024-08-10T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии, пишет РИА НовостиБелорусский лидер уточнил, что с территории Украины следовало около десятка целей. "Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность… В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено", – отметил Лукашенко.По его словам, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники. "Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы – у нас единое ПВО с Россией – Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем", – сообщил Лукашенко.Он рассказал, что министерству обороны, генеральному штабу вооруженных сил стран даны поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства."Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся", – сказал лидер РБ.Президент отметил высокий уровень взаимодействия с российскими войсками ПВО: абсолютно все цели были уничтожены как над территорией Белоруссии, так и над территорией России.
https://crimea.ria.ru/20240810/sredstva-pvo-likvidirovali-32-drona-nad-kurskoy-i-yaroslavskoy-oblastyami-1139497409.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, беларусь, минобороны республики беларусь, министерство обороны республики беларусь, новости, пво
Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью

Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии

11:54 10.08.2024 (обновлено: 12:26 10.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии, пишет РИА Новости

"Вчера в 18 часов 10 минут силы ВВС и войск ПВО Беларуси были переведены в повышенную боевую готовность. Дело в том, что – мы подозреваем, что это не в первый раз – вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района", – цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер уточнил, что с территории Украины следовало около десятка целей. "Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность… В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено", – отметил Лукашенко.
По его словам, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники. "Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы – у нас единое ПВО с Россией – Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем", – сообщил Лукашенко.
"Первое направление – Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета – те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены", – уточнил президент Белоруссии.
Он рассказал, что министерству обороны, генеральному штабу вооруженных сил стран даны поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства.
"Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся", – сказал лидер РБ.
Президент отметил высокий уровень взаимодействия с российскими войсками ПВО: абсолютно все цели были уничтожены как над территорией Белоруссии, так и над территорией России.

"Неприятно то, что украинцы… этим самым показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации", – сказал Лукашенко.

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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияБеларусьМинобороны Республики БеларусьМинистерство обороны Республики БеларусьНовостиПВО
 
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