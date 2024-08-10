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Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью

Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей из Украины над Беларусью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии, пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T11:54

2024-08-10T11:54

2024-08-10T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении в пятницу вечером воздушных целей из Украины над территорией Белоруссии, пишет РИА НовостиБелорусский лидер уточнил, что с территории Украины следовало около десятка целей. "Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность… В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено", – отметил Лукашенко.По его словам, белорусские военные подозревают, что это были ударные беспилотники. "Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы – у нас единое ПВО с Россией – Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем", – сообщил Лукашенко.Он рассказал, что министерству обороны, генеральному штабу вооруженных сил стран даны поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надежно обеспечить безопасность государства."Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся", – сказал лидер РБ.Президент отметил высокий уровень взаимодействия с российскими войсками ПВО: абсолютно все цели были уничтожены как над территорией Белоруссии, так и над территорией России.

https://crimea.ria.ru/20240810/sredstva-pvo-likvidirovali-32-drona-nad-kurskoy-i-yaroslavskoy-oblastyami-1139497409.html

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, беларусь, минобороны республики беларусь, министерство обороны республики беларусь, новости, пво