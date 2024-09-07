https://crimea.ria.ru/20240907/posle-ataki-bpla-pod-voronezhem-pozhar-s-detonatsiey--lyudey-evakuiruyut-1140191565.html

После атаки БПЛА под Воронежем пожар с детонацией – людей эвакуируют

После атаки БПЛА под Воронежем пожар с детонацией – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 07.09.2024

После атаки БПЛА под Воронежем пожар с детонацией – людей эвакуируют

Пожар вблизи взрывоопасных предметов произошел после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника в Воронежской области, жителей одного населенного пункта... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T07:03

2024-09-07T07:03

2024-09-07T07:58

александр гусев

воронежская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

детонация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар вблизи взрывоопасных предметов произошел после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника в Воронежской области, жителей одного населенного пункта эвакуируют. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его информации, беспилотник был обнаружен дежурными силами ПВО и подавлен средствами РЭБ в Острогожском районе области.Жителей одного села решено временно эвакуировать в несколько населенных пунктов. На месте работают оперативные службы и представители администрации района, подчеркнул губернатор.В конце августа после падения сбитого беспилотника в Воронежской области произошел пожар, были эвакуированы жители двух населенных пунктов.Также в августе после ликвидации пяти беспилотных летательных аппаратов в Острогожском районе на территории трех поселений был введен режим ЧС.В начале августа атаке беспилотников подвергся Воронеж – в городе были зафиксированы разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белоруссией сбиты беспилотникиВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема гражданВ Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами

воронежская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, воронежская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, детонация