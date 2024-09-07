Рейтинг@Mail.ru
После атаки БПЛА под Воронежем пожар с детонацией – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240907/posle-ataki-bpla-pod-voronezhem-pozhar-s-detonatsiey--lyudey-evakuiruyut-1140191565.html
После атаки БПЛА под Воронежем пожар с детонацией – людей эвакуируют
После атаки БПЛА под Воронежем пожар с детонацией – людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 07.09.2024
После атаки БПЛА под Воронежем пожар с детонацией – людей эвакуируют
Пожар вблизи взрывоопасных предметов произошел после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника в Воронежской области, жителей одного населенного пункта... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T07:03
2024-09-07T07:58
александр гусев
воронежская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
детонация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73ffd698a9e4df294e76115afcd78d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар вблизи взрывоопасных предметов произошел после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника в Воронежской области, жителей одного населенного пункта эвакуируют. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его информации, беспилотник был обнаружен дежурными силами ПВО и подавлен средствами РЭБ в Острогожском районе области.Жителей одного села решено временно эвакуировать в несколько населенных пунктов. На месте работают оперативные службы и представители администрации района, подчеркнул губернатор.В конце августа после падения сбитого беспилотника в Воронежской области произошел пожар, были эвакуированы жители двух населенных пунктов.Также в августе после ликвидации пяти беспилотных летательных аппаратов в Острогожском районе на территории трех поселений был введен режим ЧС.В начале августа атаке беспилотников подвергся Воронеж – в городе были зафиксированы разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белоруссией сбиты беспилотникиВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема гражданВ Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6a34ee62926b0678b291e717050b486d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр гусев, воронежская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), пожар, детонация
После атаки БПЛА под Воронежем пожар с детонацией – людей эвакуируют

Пожар с детонацией возник после атаки БПЛА под Воронежем – людей эвакуируют

07:03 07.09.2024 (обновлено: 07:58 07.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар вблизи взрывоопасных предметов произошел после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника в Воронежской области, жителей одного населенного пункта эвакуируют. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его информации, беспилотник был обнаружен дежурными силами ПВО и подавлен средствами РЭБ в Острогожском районе области.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация", – написал Гусев в своем Telegram-канале.

Жителей одного села решено временно эвакуировать в несколько населенных пунктов. На месте работают оперативные службы и представители администрации района, подчеркнул губернатор.
В конце августа после падения сбитого беспилотника в Воронежской области произошел пожар, были эвакуированы жители двух населенных пунктов.
Также в августе после ликвидации пяти беспилотных летательных аппаратов в Острогожском районе на территории трех поселений был введен режим ЧС.
В начале августа атаке беспилотников подвергся Воронеж – в городе были зафиксированы разрушения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Белоруссией сбиты беспилотники
ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
В Горловке ранены 8 человек - ВСУ ударили кассетными боеприпасами
 
Александр ГусевВоронежская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарДетонация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза
08:45Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка
08:37Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем
08:11Крымский мост: очередь начала расти с обеих сторон
07:43На что жалуются крымчане в Росздравнадзор – в организации дали статистику
07:03После атаки БПЛА под Воронежем пожар с детонацией – людей эвакуируют
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
23:00Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области - Луценко
22:55Главное за день: 6 сентября
22:20Главные новости Крыма: 6 сентября
21:48Когда достроят ледовый каток в Керчи
21:33В Бахчисарае простились с героем СВО
21:11Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке
20:56На выборах в Заксобрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей
20:35Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ
20:17Пожар в центре Симферополя полностью потушен - МЧС
20:05Последствия подтопления в Первомайском районе Крыма ликвидированы
20:00В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
19:41На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
Лента новостейМолния