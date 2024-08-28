https://crimea.ria.ru/20240828/v-voronezhskoy-oblasti-evakuirovali-zhiteley-dvukh-sel-iz-za-sbitogo-drona-1139926251.html
В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона
В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона
В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T05:53
2024-08-28T05:53
2024-08-28T06:03
александр гусев
воронежская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
пожар
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050785_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4372fc2dbced5b2682918ffae4f3ec4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его информации, дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник в Россошанском районе.Для людей развернули пункт временного размещения в районном центре, задействованы автобусы. На данный момент возгорание ликвидировали, жители возвращаются в свои дома. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев. При этом, по его словам, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Накануне сообщалось, что все жители ранее эвакуированных сел Острогожского района области (600 человек), эвакуированные из-за пожара и последующей детонации после атаки дронов ВСУ, смогли вернуться в свои дома.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧСБольше ста домов повреждены после падения боеприпаса под ВоронежемАтака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050785_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_16c5b989d8e7195927ae2b03e56056eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гусев, воронежская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, пожар, эвакуация
В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона
В Воронежской области сбитый дрон вызвал пожар - местных жителей эвакуировали
05:53 28.08.2024 (обновлено: 06:03 28.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его информации, дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник в Россошанском районе.
"Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было. Однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов", - написал он в своем Telegram-канале.
Для людей развернули пункт временного размещения в районном центре, задействованы автобусы.
На данный момент возгорание ликвидировали, жители возвращаются в свои дома.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев. При этом, по его словам, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Накануне сообщалось
, что все жители ранее эвакуированных сел Острогожского района области (600 человек), эвакуированные из-за пожара и последующей детонации после атаки дронов ВСУ
, смогли вернуться в свои дома.
Читайте также на РИА Новости Крым: