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В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона

В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона - РИА Новости Крым, 28.08.2024

В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона

В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T05:53

2024-08-28T05:53

2024-08-28T06:03

александр гусев

воронежская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

происшествия

пожар

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его информации, дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник в Россошанском районе.Для людей развернули пункт временного размещения в районном центре, задействованы автобусы. На данный момент возгорание ликвидировали, жители возвращаются в свои дома. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев. При этом, по его словам, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Накануне сообщалось, что все жители ранее эвакуированных сел Острогожского района области (600 человек), эвакуированные из-за пожара и последующей детонации после атаки дронов ВСУ, смогли вернуться в свои дома.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧСБольше ста домов повреждены после падения боеприпаса под ВоронежемАтака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок

воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, воронежская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, пожар, эвакуация