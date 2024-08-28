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В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона - РИА Новости Крым, 28.08.2024
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В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона
В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона
В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T05:53
2024-08-28T06:03
александр гусев
воронежская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
пожар
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его информации, дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник в Россошанском районе.Для людей развернули пункт временного размещения в районном центре, задействованы автобусы. На данный момент возгорание ликвидировали, жители возвращаются в свои дома. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев. При этом, по его словам, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Накануне сообщалось, что все жители ранее эвакуированных сел Острогожского района области (600 человек), эвакуированные из-за пожара и последующей детонации после атаки дронов ВСУ, смогли вернуться в свои дома.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧСБольше ста домов повреждены после падения боеприпаса под ВоронежемАтака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок
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александр гусев, воронежская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, пожар, эвакуация
В Воронежской области эвакуировали жителей двух сел из-за сбитого дрона

В Воронежской области сбитый дрон вызвал пожар - местных жителей эвакуировали

05:53 28.08.2024 (обновлено: 06:03 28.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов. Об этом утром в среду сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его информации, дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник в Россошанском районе.

"Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было. Однако оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов", - написал он в своем Telegram-канале.

Для людей развернули пункт временного размещения в районном центре, задействованы автобусы.
На данный момент возгорание ликвидировали, жители возвращаются в свои дома.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев. При этом, по его словам, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Накануне сообщалось, что все жители ранее эвакуированных сел Острогожского района области (600 человек), эвакуированные из-за пожара и последующей детонации после атаки дронов ВСУ, смогли вернуться в свои дома.
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Александр ГусевВоронежская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияПожарЭвакуация
 
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