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Больше ста домов повреждены после падения боеприпаса под Воронежем - РИА Новости Крым, 03.01.2024
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Больше ста домов повреждены после падения боеприпаса под Воронежем
Больше ста домов повреждены после падения боеприпаса под Воронежем - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Больше ста домов повреждены после падения боеприпаса под Воронежем
Больше ста домов повреждены в результате аварийного схода боеприпаса в поселке Петропавловка Воронежской области. Восемь из них полностью разрушены. Об этом со... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T18:22
2024-01-03T18:23
воронежская область
происшествия
общество
александр гусев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Больше ста домов повреждены в результате аварийного схода боеприпаса в поселке Петропавловка Воронежской области. Восемь из них полностью разрушены. Об этом со ссылкой на правительство региона пишет РИА Новости. Второго января РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило о том, что в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС."В поселке проживает 579 человек в 303 домах. Происшествие затронуло более 100 домов. Восемь домов полностью разрушены, десятки - повреждены. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 остались у родственников (при необходимости им предоставят места в ПВР), четверых временно поселили в пансионат Коротоякский", - говорится в сообщении.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате инцидента никто не погиб, но есть пострадавшие. И добавил, что в планах в кратчайшие сроки заново построить девять домов."После обследования разрушенного жилья приняли решение заново построить девять домов. Возведем равные по площади здания, но главное – сделаем все оперативно и качественно. Поручил привлечь строителей со всего региона", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным главы области, повреждения получили здания местной школы, Дома культуры и поселковой администрации.Он также пообещал компенсировать ущерб владельцам поврежденных легковых автомобилей и трактора.
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РИА Новости Крым
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воронежская область, происшествия, общество, александр гусев, новости
Больше ста домов повреждены после падения боеприпаса под Воронежем

Девять домов полностью восстановят после аварийного падения боеприпаса под Воронежем

18:22 03.01.2024 (обновлено: 18:23 03.01.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваНа месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области
На месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Больше ста домов повреждены в результате аварийного схода боеприпаса в поселке Петропавловка Воронежской области. Восемь из них полностью разрушены. Об этом со ссылкой на правительство региона пишет РИА Новости.
Второго января РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило о том, что в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС.
"В поселке проживает 579 человек в 303 домах. Происшествие затронуло более 100 домов. Восемь домов полностью разрушены, десятки - повреждены. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 остались у родственников (при необходимости им предоставят места в ПВР), четверых временно поселили в пансионат Коротоякский", - говорится в сообщении.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате инцидента никто не погиб, но есть пострадавшие.

"За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу", - отметил он.

И добавил, что в планах в кратчайшие сроки заново построить девять домов.
"После обследования разрушенного жилья приняли решение заново построить девять домов. Возведем равные по площади здания, но главное – сделаем все оперативно и качественно. Поручил привлечь строителей со всего региона", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным главы области, повреждения получили здания местной школы, Дома культуры и поселковой администрации.
"Еще один важный объект – местная школа, где учатся 32 ребенка. Тут выбило часть окон и пострадала крыша. Проведем экспертизу здания и, если возможно, восстановим кровлю и поменяем окна. Подобная ситуация с местным Домом культуры и зданием поселковой администрации", - заверил губернатор.
Он также пообещал компенсировать ущерб владельцам поврежденных легковых автомобилей и трактора.
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваНа месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области
На месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
На месте аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе Воронежской области
 
Воронежская областьПроисшествияОбществоАлександр ГусевНовости
 
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