https://crimea.ria.ru/20240103/bolshe-sta-domov-povrezhdeny-posle-padeniya-boepripasa-pod-voronezhem-1133974096.html

Больше ста домов повреждены после падения боеприпаса под Воронежем

Больше ста домов повреждены после падения боеприпаса под Воронежем - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Больше ста домов повреждены после падения боеприпаса под Воронежем

Больше ста домов повреждены в результате аварийного схода боеприпаса в поселке Петропавловка Воронежской области. Восемь из них полностью разрушены. Об этом со... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T18:22

2024-01-03T18:22

2024-01-03T18:23

воронежская область

происшествия

общество

александр гусев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Больше ста домов повреждены в результате аварийного схода боеприпаса в поселке Петропавловка Воронежской области. Восемь из них полностью разрушены. Об этом со ссылкой на правительство региона пишет РИА Новости. Второго января РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщило о том, что в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета ВКС."В поселке проживает 579 человек в 303 домах. Происшествие затронуло более 100 домов. Восемь домов полностью разрушены, десятки - повреждены. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 остались у родственников (при необходимости им предоставят места в ПВР), четверых временно поселили в пансионат Коротоякский", - говорится в сообщении.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате инцидента никто не погиб, но есть пострадавшие. И добавил, что в планах в кратчайшие сроки заново построить девять домов."После обследования разрушенного жилья приняли решение заново построить девять домов. Возведем равные по площади здания, но главное – сделаем все оперативно и качественно. Поручил привлечь строителей со всего региона", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным главы области, повреждения получили здания местной школы, Дома культуры и поселковой администрации.Он также пообещал компенсировать ущерб владельцам поврежденных легковых автомобилей и трактора.

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия, общество, александр гусев, новости