https://crimea.ria.ru/20240116/ataka-ukrainskikh-bpla-na-voronezh-povrezhdeny-zhilye-doma-ranen-rebenok-1134215226.html

Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок

Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок

Десятилетний ребенок пострадал при ночной атаке украинских беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T05:32

2024-01-16T05:32

2024-01-16T06:08

воронеж

воронежская область

новости

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

александр гусев

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Десятилетний ребенок пострадал при ночной атаке украинских беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Он уточнил, что девочка ранена в результате попадания фрагментов сбитого дрона в одну из квартир на улице Тепличная.По данным оборонного ведомства, над областью сбито три вражеских дрона.Кроме того. по данным губернатора, в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах. "После поквартирного обхода уточним число и характеристики поврежденного имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - написал губернатор в своем Telegram-канале.В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты. Как уточнили позже в Минобороны России, речь идет о "Точке-У". Вечером этого же дня боевики киевского режима попытались атаковать беспилотниками Белгородскую область, в результате повреждены жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водительНовый удар ВСУ по Белгородской области - что известноУдар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания

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воронеж, воронежская область, новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев, всу (вооруженные силы украины)