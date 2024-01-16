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Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок
Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок
Десятилетний ребенок пострадал при ночной атаке украинских беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T05:32
2024-01-16T06:08
воронеж
воронежская область
новости
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
александр гусев
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Десятилетний ребенок пострадал при ночной атаке украинских беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Он уточнил, что девочка ранена в результате попадания фрагментов сбитого дрона в одну из квартир на улице Тепличная.По данным оборонного ведомства, над областью сбито три вражеских дрона.Кроме того. по данным губернатора, в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах. "После поквартирного обхода уточним число и характеристики поврежденного имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - написал губернатор в своем Telegram-канале.В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты. Как уточнили позже в Минобороны России, речь идет о "Точке-У". Вечером этого же дня боевики киевского режима попытались атаковать беспилотниками Белгородскую область, в результате повреждены жилые дома.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водительНовый удар ВСУ по Белгородской области - что известноУдар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания
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РИА Новости Крым
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воронеж, воронежская область, новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев, всу (вооруженные силы украины)
Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенок

Ранен ребенок и повреждены жилые дома в результате атаки украинских БПЛА на Воронеж

05:32 16.01.2024 (обновлено: 06:08 16.01.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Десятилетний ребенок пострадал при ночной атаке украинских беспилотников на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он уточнил, что девочка ранена в результате попадания фрагментов сбитого дрона в одну из квартир на улице Тепличная.
"У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром врачи еще раз навестят семью, чтобы убедиться в отсутствии иных последствий", - написал Гусев.
По данным оборонного ведомства, над областью сбито три вражеских дрона.
"С 01.50 до 02.50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того. по данным губернатора, в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах.
"После поквартирного обхода уточним число и характеристики поврежденного имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты. Как уточнили позже в Минобороны России, речь идет о "Точке-У". Вечером этого же дня боевики киевского режима попытались атаковать беспилотниками Белгородскую область, в результате повреждены жилые дома.
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