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Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно
Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно
ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T21:39
2024-01-15T23:04
пво
вячеслав гладков
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
происшествия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.При этом, по его данным, в двух частных домовладениях выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка.Как позже сообщили в Минобороны России, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области совершена около 20.30 по московскому времени.ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты приграничных регионов России. В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты. Как уточнили позже в Минобороны России, речь идет о ракетах украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У". Также в понедельник ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение. Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаВ Белгородской области продлили школьные каникулыВыросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
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пво, вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия, министерство обороны рф
Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно

ВСУ снова атаковали Белгородскую область

21:39 15.01.2024 (обновлено: 23:04 15.01.2024)
 
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Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил глава области.
При этом, по его данным, в двух частных домовладениях выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка.
Как позже сообщили в Минобороны России, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области совершена около 20.30 по московскому времени.
ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты приграничных регионов России. В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты.
Как уточнили позже в Минобороны России, речь идет о ракетах украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Также в понедельник ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение.
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