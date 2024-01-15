https://crimea.ria.ru/20240115/novyy-udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti---chto-izvestno-1134212767.html
Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно
Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно
ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T21:39
2024-01-15T21:39
2024-01-15T23:04
пво
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.При этом, по его данным, в двух частных домовладениях выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка.Как позже сообщили в Минобороны России, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области совершена около 20.30 по московскому времени.ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты приграничных регионов России. В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты. Как уточнили позже в Минобороны России, речь идет о ракетах украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У". Также в понедельник ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение. Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаВ Белгородской области продлили школьные каникулыВыросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
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Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно
ВСУ снова атаковали Белгородскую область
21:39 15.01.2024 (обновлено: 23:04 15.01.2024)