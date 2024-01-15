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Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно

Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Новый удар ВСУ по Белгородской области - что известно

ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T21:39

2024-01-15T21:39

2024-01-15T23:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки на Белгородскую область при помощи беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.При этом, по его данным, в двух частных домовладениях выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка.Как позже сообщили в Минобороны России, очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области совершена около 20.30 по московскому времени.ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты приграничных регионов России. В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты. Как уточнили позже в Минобороны России, речь идет о ракетах украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У". Также в понедельник ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение. Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде установили 22 остановки-убежищаВ Белгородской области продлили школьные каникулыВыросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область

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