https://crimea.ria.ru/20240115/udar-vsu-po-bryanskoy-oblasti---povrezhdeny-administrativnye-zdaniya-1134209380.html
Удар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания
Удар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Удар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания
ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T18:28
2024-01-15T18:28
2024-01-15T18:30
брянская область
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обстрелы брянской области
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, на месте работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. При этом глава региона уточнил, что пострадавших при обстреле нет.ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты приграничных регионов России. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотниковКиев снова атаковал Брянскую область беспилотникамиРакетная атака на Курскую область: сбиты три "Точки-У"
https://crimea.ria.ru/20240115/v-belgorode-ustanovili-22-ostanovki-ubezhischa-1134197358.html
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брянская область, брянск, обстрелы брянской области, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Удар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания
Административные здания повреждены при новой атаке ВСУ на Брянскую область - губернатор
18:28 15.01.2024 (обновлено: 18:30 15.01.2024)