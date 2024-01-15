https://crimea.ria.ru/20240115/udar-vsu-po-bryanskoy-oblasti---povrezhdeny-administrativnye-zdaniya-1134209380.html

Удар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания

Удар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Удар ВСУ по Брянской области - повреждены административные здания

ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T18:28

2024-01-15T18:28

2024-01-15T18:30

брянская область

брянск

обстрелы брянской области

александр богомаз

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, на месте работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. При этом глава региона уточнил, что пострадавших при обстреле нет.ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты приграничных регионов России. 10 декабря украинские боевики трижды за день били по мирным селам Брянской области. В результате мирный житель получил ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотниковКиев снова атаковал Брянскую область беспилотникамиРакетная атака на Курскую область: сбиты три "Точки-У"

https://crimea.ria.ru/20240115/v-belgorode-ustanovili-22-ostanovki-ubezhischa-1134197358.html

брянская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, брянск, обстрелы брянской области, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости