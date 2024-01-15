https://crimea.ria.ru/20240115/vsu-udarili-dronami-po-mashine-lisichanskoy-bolnitsy---ranen-voditel-1134210554.html

ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель

ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель - РИА Новости Крым, 15.01.2024

ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель

ВСУ атаковали дронами автомобиль лисичанской центральной городской больницы, ранен водитель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T19:46

2024-01-15T19:46

2024-01-15T19:46

луганская народная республика (лнр)

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами автомобиль лисичанской центральной городской больницы, ранен водитель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на минздрав региона.По данным Минздрава, в машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести. Мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Автомобиль сильно поврежден и больше не пригоден для эксплуатации.Боевики ВСУ регулярно атакуют мирные объекты, гражданские авто и служебные машины экстренных служб новых регионв России. Шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, в декабре были ранены при обстрелах со стороны ВСУ. Ранее при обстреле машины скорой помощи в городе Алешки Херсонской области был ранен фельдшер. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака на Курскую область: сбиты три "Точки-У"В Белгороде установили 22 остановки-убежищаБоевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости