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ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель
ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель - РИА Новости Крым, 15.01.2024
ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель
ВСУ атаковали дронами автомобиль лисичанской центральной городской больницы, ранен водитель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T19:46
2024-01-15T19:46
луганская народная республика (лнр)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами автомобиль лисичанской центральной городской больницы, ранен водитель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на минздрав региона.По данным Минздрава, в машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести. Мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Автомобиль сильно поврежден и больше не пригоден для эксплуатации.Боевики ВСУ регулярно атакуют мирные объекты, гражданские авто и служебные машины экстренных служб новых регионв России. Шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, в декабре были ранены при обстрелах со стороны ВСУ. Ранее при обстреле машины скорой помощи в городе Алешки Херсонской области был ранен фельдшер. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака на Курскую область: сбиты три "Точки-У"В Белгороде установили 22 остановки-убежищаБоевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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луганская народная республика (лнр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель

Водитель медицинского автомобиля ранен при ударе дронов ВСУ - власти

19:46 15.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами автомобиль лисичанской центральной городской больницы, ранен водитель. Об этом сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на минздрав региона.
"15 января, около 10.00-11.30 на автодороге Приволье-Новодружеск был обстрелян украинским беспилотником медицинский автомобиль Лисичанской центральной городской больницы", - сказано в сообщении пресс-службы.
По данным Минздрава, в машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести. Мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Автомобиль сильно поврежден и больше не пригоден для эксплуатации.
Боевики ВСУ регулярно атакуют мирные объекты, гражданские авто и служебные машины экстренных служб новых регионв России. Шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, в декабре были ранены при обстрелах со стороны ВСУ.
Ранее при обстреле машины скорой помощи в городе Алешки Херсонской области был ранен фельдшер.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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