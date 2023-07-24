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Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненые - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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https://crimea.ria.ru/20230724/brigada-skoroy-popala-pod-obstrel-vsu-v-khersonskoy-oblasti-est-ranenye-1130277981.html
Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненые
Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненые - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненые
Боевики ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области, ранен фельдшер. Об этом РИА Новости Крым сообщил пресс-секретарь врио... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T20:28
2023-07-24T20:30
эксклюзивы риа новости крым
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
владимир василенко
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области, ранен фельдшер. Об этом РИА Новости Крым сообщил пресс-секретарь врио губернатора Владимир Василенко.В настоящее время женщину прооперировали, осколки извлекли. Она находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.Кроме того, значительные повреждения получила машина скорой помощи. По предварительным оценкам, атака была произведены из артиллерийской системы М777 производства США.Ранее в администрации Новокаховского городского округа сообщили, что вооруженные силы Украины выпустили по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра в Херсонской области 93 снаряда за сутки. Из них 22 снаряда выпущено по городу Алешки, по Казачьим лагерям и Корсунке – по девять, в Песчановке – восемь, в Кардашинке – семь и по селу Левые Саги – шесть.Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. В воскресенье по левому берегу мирной обоасти было выпущено почти 90 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – МинобороныБойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
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алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, владимир василенко, херсонская область, происшествия
Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненые

Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Алешках Херсонской области: ранен фельдшер

20:28 24.07.2023 (обновлено: 20:30 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Боевики ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области, ранен фельдшер. Об этом РИА Новости Крым сообщил пресс-секретарь врио губернатора Владимир Василенко.
"Бригада скорой выезжала на вызов, а попала под обстрел, – сообщил Василенко. – Водитель получил контузию, женщина-фельдшер – осколочное ранение в район тазобедренного сустава".
В настоящее время женщину прооперировали, осколки извлекли. Она находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.
Кроме того, значительные повреждения получила машина скорой помощи. По предварительным оценкам, атака была произведены из артиллерийской системы М777 производства США.
Ранее в администрации Новокаховского городского округа сообщили, что вооруженные силы Украины выпустили по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра в Херсонской области 93 снаряда за сутки. Из них 22 снаряда выпущено по городу Алешки, по Казачьим лагерям и Корсунке – по девять, в Песчановке – восемь, в Кардашинке – семь и по селу Левые Саги – шесть.
Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. В воскресенье по левому берегу мирной обоасти было выпущено почти 90 снарядов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлешкиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУВладимир ВасиленкоХерсонская областьПроисшествия
 
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