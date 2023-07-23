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По Херсонской области ВСУ выпустили почти 90 снарядов за сутки

По Херсонской области ВСУ выпустили почти 90 снарядов за сутки - РИА Новости Крым, 23.07.2023

По Херсонской области ВСУ выпустили почти 90 снарядов за сутки

Продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области со стороны Украины. Об этом сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T15:18

2023-07-23T15:18

2023-07-23T15:18

новости

херсонская область

алешки

голая пристань

обстрелы всу

каховка

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области со стороны Украины. Об этом сообщают экстренные службы региона.За прошедшие сутки ВСУ выпустили из ствольной артиллерии в общей сложности 87 снарядов. Из них по селу Кардашинка 7 снарядов, по Алешкам и Казачьим Лагерям по 12, по Новой Збурьевке и Голой Пристани было выпущено по девять снарядов.Информация о количестве жертв среди гражданского населения и масштабах разрушений инфраструктуры уточняются.Ночью обстрелы продолжились в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка и Пролетарка. В общей сложности ВСУ выпустили 27 снарядов из ствольной артиллерии.Кроме того, сообщается также о незаконной мобилизации жителей Херсона в ряды ВСУ.Из документа следует, что "визитеров" было семеро, никаких документов или ордеров на проведение обыска они не представили. По окончании этих действий они забрали брата заявительницы, гражданина Украины 1980 г.р., и увезли его в неизвестном направлении. С тех пор на связь он не выходит.Ранее сообщалось, что группировка войск "Днепр" в Херсонской области уничтожила до 60 украинских боевиков и около 10 единиц вражеской техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные удары по Одессе продолжаются: что известноВ Крыму оказана помощь 12 жителям после атаки БПЛАДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют

херсонская область

алешки

голая пристань

каховка

новая каховка

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новости, херсонская область, алешки, голая пристань, обстрелы всу, каховка, новая каховка