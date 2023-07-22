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Движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами
Движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами
Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T12:24
2023-07-22T12:24
2023-07-22T12:32
железные дороги крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
транспорт
поезд
расписание поездов
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Людей эвакуируют из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.Власти республики рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте министерства транспорта Крыма и других официальных ресурсах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в КрымуМомент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видео
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железные дороги крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), транспорт, поезд, расписание поездов, сергей аксенов
Движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами
Аксенов: движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами
12:24 22.07.2023 (обновлено: 12:32 22.07.2023)