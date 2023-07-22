https://crimea.ria.ru/20230722/dvizhenie-poezdov-v-krymu-ostanovleno-iz-za-chp-na-sklade-s-boepripasami-1130234076.html

Движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами

Движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Движение поездов в Крыму остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами

Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T12:24

2023-07-22T12:24

2023-07-22T12:32

железные дороги крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

транспорт

поезд

расписание поездов

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Движение поездов по Крымской железной дороге остановлено из-за ЧП на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Людей эвакуируют из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.Власти республики рассчитывают, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте министерства транспорта Крыма и других официальных ресурсах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в КрымуМомент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видео

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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