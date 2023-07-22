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Беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
Беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
ВСУ попытались с использованием беспилотников атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Республики Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T11:14
2023-07-22T11:14
2023-07-22T11:28
сергей аксенов
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беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. ВСУ попытались с использованием беспилотников атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Республики Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы. Аксенов призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Как сообщалось, 20 июля рано утром под удар украинского дрона попал поселок Раздольное. В результате происшествия погибла 14-летняя Ирина Литвинова. Повреждены административные здания. Делом занялся Следственный комитет.Читайте также на РИА Новости Крым:Момент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видеоВ Раздольном в Крыму после атаки беспилотника введен режим ЧСДевочка погибла при ударе беспилотника по Крыму
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
Беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
Аксенов: ВСУ попытались беспилотниками атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
11:14 22.07.2023 (обновлено: 11:28 22.07.2023)