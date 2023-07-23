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Мощные удары по Одессе продолжаются: что известно
Мощные удары по Одессе продолжаются: что известно - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Мощные удары по Одессе продолжаются: что известно
Ночью в Одессе прозвучала серия мощных взрывов, после прилетов произошла сильная детонация, сообщает RT. По данным канала, поражены несколько крупных складов с... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T09:41
2023-07-23T09:41
2023-07-23T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Ночью в Одессе прозвучала серия мощных взрывов, после прилетов произошла сильная детонация, сообщает RT. По данным канала, поражены несколько крупных складов с боеприпасами.Украинская сторона уже признала, что удары привели к разрушению портовой инфраструктуры. Как отмечают украинские СМИ и Telegram-каналы, эффективность украинской противовоздушной обороны очень низкая, ракеты украинской ПВО падали на землю сразу после запуска. По данным RT, одна из таких украинских ракет повредила Спасо-Преображенский собор в Одессе, другая попала в жилой дом.Также, по данным RT, удары были нанесены по военным объектам в городе, в частности, по складам техники и боеприпасов. Сообщалось также о пусках ракет в направлении Николаевской области.22 июля ВСУ попытались с использованием беспилотников атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Республики Крым. Из-за атаки беспилотников в Красногвардейском районе Крыма произошла детонация боеприпасов.Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.Движение поездов по Крымской железной дороге также было остановлено. Как уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко, ограничение было введено на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую областьДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму
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украина, одесса, в мире, новости, одесская область
Мощные удары по Одессе продолжаются: что известно
Ночью в Одессе разгромлены несколько складов боеприпасов и аэродром, есть прилеты в порту
09:41 23.07.2023 (обновлено: 10:09 23.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Ночью в Одессе прозвучала серия мощных взрывов, после прилетов произошла сильная детонация, сообщает RT. По данным канала, поражены несколько крупных складов с боеприпасами.
"Известно о пожаре на объектах на аэродроме Школьный, откуда запускаются беспилотники", — сообщает RT в Telegram-канале.
Украинская сторона уже признала, что удары привели к разрушению портовой инфраструктуры. Как отмечают украинские СМИ и Telegram-каналы, эффективность украинской противовоздушной обороны очень низкая, ракеты украинской ПВО падали на землю сразу после запуска. По данным RT, одна из таких украинских ракет повредила Спасо-Преображенский собор в Одессе, другая попала в жилой дом.
Также, по данным RT, удары были нанесены по военным объектам в городе, в частности, по складам техники и боеприпасов. Сообщалось также о пусках ракет в направлении Николаевской области.
22 июля ВСУ попытались
с использованием беспилотников атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Республики Крым. Из-за атаки беспилотников в Красногвардейском районе Крыма произошла
детонация боеприпасов.
Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.
Движение поездов по Крымской железной дороге также было остановлено
. Как уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко, ограничение было введено на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.
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