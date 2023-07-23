https://crimea.ria.ru/20230723/moschnye-udary-po-odesse-prodolzhayutsya-chto-izvestno-1130247508.html

Мощные удары по Одессе продолжаются: что известно

Мощные удары по Одессе продолжаются: что известно - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Мощные удары по Одессе продолжаются: что известно

Ночью в Одессе прозвучала серия мощных взрывов, после прилетов произошла сильная детонация, сообщает RT. По данным канала, поражены несколько крупных складов с... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T09:41

2023-07-23T09:41

2023-07-23T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Ночью в Одессе прозвучала серия мощных взрывов, после прилетов произошла сильная детонация, сообщает RT. По данным канала, поражены несколько крупных складов с боеприпасами.Украинская сторона уже признала, что удары привели к разрушению портовой инфраструктуры. Как отмечают украинские СМИ и Telegram-каналы, эффективность украинской противовоздушной обороны очень низкая, ракеты украинской ПВО падали на землю сразу после запуска. По данным RT, одна из таких украинских ракет повредила Спасо-Преображенский собор в Одессе, другая попала в жилой дом.Также, по данным RT, удары были нанесены по военным объектам в городе, в частности, по складам техники и боеприпасов. Сообщалось также о пусках ракет в направлении Николаевской области.22 июля ВСУ попытались с использованием беспилотников атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Республики Крым. Из-за атаки беспилотников в Красногвардейском районе Крыма произошла детонация боеприпасов.Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.Движение поездов по Крымской железной дороге также было остановлено. Как уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко, ограничение было введено на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую областьДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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