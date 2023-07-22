https://crimea.ria.ru/20230722/dvizhenie-poezdov-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-vozobnovleno-1130244151.html
Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма возобновлено
Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма возобновлено - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма возобновлено
Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма, прерванное из-за ЧП на складе с боеприпасами, возобновлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T19:10
2023-07-22T19:10
2023-07-22T19:27
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл- РИА Новости Крым. Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма, прерванное из-за ЧП на складе с боеприпасами, возобновлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Работающие на месте профильные службы завершили работу, инфраструктура железной дороги не повреждена, уточнили в пресс-службе Крымской железной дороги. Сейчас совместно с перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" принимаются все необходимые меры для восстановления графика задержанных поездов.Как сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко, отставание движения ряда поездов дальнего следования составляет от 2 до 3 часов. "В течение нескольких часов отставание будет устранено диспетчерскими службами железной дороги",- отметил он.Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.Движение поездов по Крымской железной дороге также было остановлено. Как уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко, ограничение было введено на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируютБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в КрымуМомент удара беспилотника по Раздольному в Крыму – эксклюзивное видео
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Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма возобновлено
Аксенов: движение поездов в Красногвардейском районе Крыма возобновлено после ЧП
19:10 22.07.2023 (обновлено: 19:27 22.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл- РИА Новости Крым. Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма, прерванное из-за ЧП на складе с боеприпасами, возобновлено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Работающие на месте профильные службы завершили работу, инфраструктура железной дороги не повреждена, уточнили в пресс-службе Крымской железной дороги. Сейчас совместно с перевозчиком "Гранд Сервис Экспресс" принимаются все необходимые меры для восстановления графика задержанных поездов.
Как сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко, отставание движения ряда поездов дальнего следования составляет от 2 до 3 часов. "В течение нескольких часов отставание будет устранено диспетчерскими службами железной дороги",- отметил он.
Утром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.
Движение поездов по Крымской железной дороге также было остановлено. Как уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко, ограничение было введено на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.
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