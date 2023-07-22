https://crimea.ria.ru/20230722/v-krymu-okazana-pomosch-12-zhitelyam-posle-ataki-bpla-1130245204.html

В Крыму оказана помощь 12 жителям после атаки БПЛА

В Крыму оказана помощь 12 жителям после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 22.07.2023

В Крыму оказана помощь 12 жителям после атаки БПЛА

Медики оказали помощь 12 жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункты временного размещения после атаки БПЛА. Четверо из них... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T20:55

2023-07-22T20:55

2023-07-22T21:10

красногвардейский район

крым

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

минздрав рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Медики оказали помощь 12 жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункты временного размещения после атаки БПЛА. Четверо из них госпитализированы, сообщили в Минздраве России.Как рассказали в ведомстве, четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных в результате атаки беспилотника на склад боеприпасов в субботу. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, определены стационары для госпитализации, которые при необходимости будут задействованы.Атака беспилотника и детонация боеприпасовУтром 22 июля украинский беспилотник атаковал Красногвардейский район. В результате произошла детонация на расположенном там складе боеприпасов. Глава республики Сергей Аксенов принял решение об эвакуации людей из 5-километровой зоны в пункты временного размещения.Люди могут покинуть опасную зону как на личном транспорте и остановиться у родственников, так и организованно на автобусах и временно побыть в пункте размещения.Остановка движения поездовДвижение поездов по Крымской железной дороге было остановлено. Это необходимая мера безопасности, поскольку расстояние путей от эпицентра составляет около 2,5 км. Как уточнил министр транспорта региона Николай Лукашенко, ограничение было введено на участке между станциями Ефремовская и Пролетная.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение поездов в Красногвардейском районе Крыма возобновленоБеспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в КрымуДетонация боеприпасов при атаке БПЛА на Крым - население эвакуируют

https://crimea.ria.ru/20230722/chp-na-sklade-boepripasov-chto-proizoshlo-v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-1130236573.html

красногвардейский район

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногвардейский район, крым, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, минздрав рф