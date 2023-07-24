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Более 90 прилетов: боевики ВСУ бьют по Херсонщине из РСЗО и артиллерии
Более 90 прилетов: боевики ВСУ бьют по Херсонщине из РСЗО и артиллерии - РИА Новости Крым, 24.07.2023
Более 90 прилетов: боевики ВСУ бьют по Херсонщине из РСЗО и артиллерии
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины выпустили по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра в Херсонской области 93 снаряда, сообщается в... РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T11:14
2023-07-24T11:14
2023-07-24T11:14
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
сво
алешки
новая каховка
каховка
васильевка
днепряны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины выпустили по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра в Херсонской области 93 снаряда, сообщается в официальном Telegram-канале Новокаховского городского округа."Днем 23 июля ВСУ выпустили 61 снаряд из ствольной артиллерии и РСЗО по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации", - говорится в сообщении.Из них 22 снаряда выпущено по городу Алешки, по Казачьим лагерям и Корсунке – по девять, в Песчановке – восемь, в Кардашинке – семь и по селу Левые Саги – шесть."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Васильевка, Днепряны, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавили в администрации.Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. В воскресенье по левому берегу мирной обоасти было выпущено почти 90 снарядов.Российские военные 22 июля пресекли две попытки форсирования Днепра. В островной зоне в районе населенного пункта Кизамыс было уничтожено три лодки и 15 украинских боевиков. Также была пресечена попытка форсирования реки в районе населенного пункта Антоновка, уничтожено две лодки и 19 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – МинобороныБойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
https://crimea.ria.ru/20230723/dom-mera-goroda-aleshki-atakovali-raketoy-himars-1130257605.html
херсонская область
новые регионы россии
алешки
новая каховка
каховка
васильевка
днепряны
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, сво, алешки, новая каховка, каховка, васильевка, днепряны, новости
Более 90 прилетов: боевики ВСУ бьют по Херсонщине из РСЗО и артиллерии
Украинские боевики выпустили 93 снаряда за сутки по левобережью Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины выпустили по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра в Херсонской области 93 снаряда, сообщается в официальном Telegram-канале Новокаховского городского округа.
"Днем 23 июля ВСУ выпустили 61 снаряд из ствольной артиллерии и РСЗО по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Из них 22 снаряда выпущено по городу Алешки, по Казачьим лагерям и Корсунке – по девять, в Песчановке – восемь, в Кардашинке – семь и по селу Левые Саги – шесть.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Васильевка, Днепряны, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавили в администрации.
Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. В воскресенье по левому берегу мирной обоасти было выпущено
почти 90 снарядов.
Российские военные 22 июля пресекли две попытки
форсирования Днепра. В островной зоне в районе населенного пункта Кизамыс было уничтожено три лодки и 15 украинских боевиков. Также была пресечена попытка форсирования реки в районе населенного пункта Антоновка, уничтожено две лодки и 19 боевиков.
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