https://crimea.ria.ru/20230724/bolee-90-priletov-boeviki-vsu-byut-po-khersonschine-iz-rszo-i-artillerii-1130264777.html

Более 90 прилетов: боевики ВСУ бьют по Херсонщине из РСЗО и артиллерии

Более 90 прилетов: боевики ВСУ бьют по Херсонщине из РСЗО и артиллерии - РИА Новости Крым, 24.07.2023

Более 90 прилетов: боевики ВСУ бьют по Херсонщине из РСЗО и артиллерии

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины выпустили по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра в Херсонской области 93 снаряда, сообщается в... РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T11:14

2023-07-24T11:14

2023-07-24T11:14

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

сво

алешки

новая каховка

каховка

васильевка

днепряны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины выпустили по гражданской инфраструктуре левого берега Днепра в Херсонской области 93 снаряда, сообщается в официальном Telegram-канале Новокаховского городского округа."Днем 23 июля ВСУ выпустили 61 снаряд из ствольной артиллерии и РСЗО по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации", - говорится в сообщении.Из них 22 снаряда выпущено по городу Алешки, по Казачьим лагерям и Корсунке – по девять, в Песчановке – восемь, в Кардашинке – семь и по селу Левые Саги – шесть."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Васильевка, Днепряны, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - добавили в администрации.Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. В воскресенье по левому берегу мирной обоасти было выпущено почти 90 снарядов.Российские военные 22 июля пресекли две попытки форсирования Днепра. В островной зоне в районе населенного пункта Кизамыс было уничтожено три лодки и 15 украинских боевиков. Также была пресечена попытка форсирования реки в районе населенного пункта Антоновка, уничтожено две лодки и 19 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть складов боеприпасов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации – МинобороныБойцы "Днепра" на Херсонщине лишили ВСУ топливаПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

https://crimea.ria.ru/20230723/dom-mera-goroda-aleshki-atakovali-raketoy-himars-1130257605.html

херсонская область

новые регионы россии

алешки

новая каховка

каховка

васильевка

днепряны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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