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Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно
Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно
Утром в воскресенье Воронеж подвергся очередной атаке украинских беспилотников. В городе зафиксированы разрушения. сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T07:23
2024-08-11T07:23
2024-08-11T07:23
воронеж
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье Воронеж подвергся очередной атаке украинских беспилотников. В городе зафиксированы разрушения. сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.При этом в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Над областью продолжают уничтожать вражеские дроны. По информации Гусева, ликвидировано больше 10 беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, обошлось без жертв.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно
В Воронеже обломки дрона упали на административное здание и коммунальный объект - власти