https://crimea.ria.ru/20240811/drony-vsu-atakuyut-voronezh--chto-izvestno-1139510431.html

Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно

Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно

Утром в воскресенье Воронеж подвергся очередной атаке украинских беспилотников. В городе зафиксированы разрушения. сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T07:23

2024-08-11T07:23

2024-08-11T07:23

воронеж

воронежская область

атака украинских беспилотников на воронеж

александр гусев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье Воронеж подвергся очередной атаке украинских беспилотников. В городе зафиксированы разрушения. сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.При этом в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Над областью продолжают уничтожать вражеские дроны. По информации Гусева, ликвидировано больше 10 беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, обошлось без жертв.

воронеж

воронежская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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