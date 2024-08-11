Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240811/drony-vsu-atakuyut-voronezh--chto-izvestno-1139510431.html
Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно
Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно
Утром в воскресенье Воронеж подвергся очередной атаке украинских беспилотников. В городе зафиксированы разрушения. сообщил губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T07:23
2024-08-11T07:23
воронеж
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
александр гусев
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье Воронеж подвергся очередной атаке украинских беспилотников. В городе зафиксированы разрушения. сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.При этом в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Над областью продолжают уничтожать вражеские дроны. По информации Гусева, ликвидировано больше 10 беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, обошлось без жертв.
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, александр гусев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно

В Воронеже обломки дрона упали на административное здание и коммунальный объект - власти

07:23 11.08.2024
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье Воронеж подвергся очередной атаке украинских беспилотников. В городе зафиксированы разрушения. сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"В результате падения осколков БПЛА на территории Воронежа зафиксированы повреждения административного здания и коммунального объекта. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram. .
При этом в регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Над областью продолжают уничтожать вражеские дроны. По информации Гусева, ликвидировано больше 10 беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, обошлось без жертв.
 
ВоронежВоронежская областьАтака украинских беспилотников на ВоронежАлександр ГусевПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:23Дроны ВСУ атакуют Воронеж – что известно
07:08Ситуация у Крымского моста утром в воскресенье - сколько ждать проезда
01:4213 человек пострадали в Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУ
01:2115 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске
00:29Атака ВСУ на Курск: сбитая ракета упала на жилой многоэтажный дом
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 августа
22:43Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ
22:30ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села
22:15Главное за день: 10 августа
21:46"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостров
21:22"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО
21:01Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
20:46Семья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в Следком
20:20В Симферопольском районе Крыма поврежден подземный газопровод
20:02В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
19:39Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками
19:10Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
18:31Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели
17:43Затяжной удар: сколько будет бушевать разразившаяся магнитная буря
Лента новостейМолния