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В Липецке умер в больнице один из пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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В Липецке умер в больнице один из пострадавших при атаке ВСУ
В Липецке умер в больнице один из пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2024
В Липецке умер в больнице один из пострадавших при атаке ВСУ
В больнице скончался один из пострадавших при массированной атаке дронов ВСУ на Липецк, которая произошла в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T09:27
2024-08-10T09:33
новости
липецк
больница
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В больнице скончался один из пострадавших при массированной атаке дронов ВСУ на Липецк, которая произошла в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.По данным пресс-службы, один пострадавший при атаке ВСУ сейчас остается реанимации в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение – их состояние опасений за жизнь не вызывает.Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС. Людей эвакуировали. В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области. Изначально сообщалось о шести пострадавших, затем число раненых увеличилось до девяти. По данным Минобороны, над городом были сбиты 19 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областямиОбломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской областиВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, липецк, больница, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
В Липецке умер в больнице один из пострадавших при атаке ВСУ

В больнице умер один из пострадавших при атаке беспилотников на Липецк – власти

09:27 10.08.2024 (обновлено: 09:33 10.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В больнице скончался один из пострадавших при массированной атаке дронов ВСУ на Липецк, которая произошла в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

"Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой – осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой больницы делали все возможное, чтобы спасти пострадавшего. К сожалению, травма и ее последующие осложнения оказались несовместимы с жизнью", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, один пострадавший при атаке ВСУ сейчас остается реанимации в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение – их состояние опасений за жизнь не вызывает.
Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС. Людей эвакуировали. В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области. Изначально сообщалось о шести пострадавших, затем число раненых увеличилось до девяти. По данным Минобороны, над городом были сбиты 19 беспилотников.
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НовостиЛипецкБольницаБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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