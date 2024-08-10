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В Липецке умер в больнице один из пострадавших при атаке ВСУ

В Липецке умер в больнице один из пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2024

В Липецке умер в больнице один из пострадавших при атаке ВСУ

В больнице скончался один из пострадавших при массированной атаке дронов ВСУ на Липецк, которая произошла в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T09:27

2024-08-10T09:27

2024-08-10T09:33

новости

липецк

больница

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. В больнице скончался один из пострадавших при массированной атаке дронов ВСУ на Липецк, которая произошла в ночь на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.По данным пресс-службы, один пострадавший при атаке ВСУ сейчас остается реанимации в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение – их состояние опасений за жизнь не вызывает.Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС. Людей эвакуировали. В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области. Изначально сообщалось о шести пострадавших, затем число раненых увеличилось до девяти. По данным Минобороны, над городом были сбиты 19 беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областямиОбломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской областиВСУ атаковали Севастополь беспилотниками: обломки упали в Каче

липецк

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, липецк, больница, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)