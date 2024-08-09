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Число пострадавших от удара по Липецку выросло до 9 - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Число пострадавших от удара по Липецку выросло до 9
Число пострадавших от удара по Липецку выросло до 9 - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Число пострадавших от удара по Липецку выросло до 9
Девять человек пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Липецк этой ночью. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T08:49
2024-08-09T08:50
липецк
происшествия
обстрелы всу
игорь артамонов
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Липецк этой ночью. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Он также сообщил, что в регионе решено отменить все развлекательные мероприятия. "Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности", - добавил Артамонов.Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении беспилотника поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС. Людей эвакуировали. В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области.Изначально сообщалось о шести пострадавших.По данным Минобороны, над городом сбиты 19 беспилотников.
https://crimea.ria.ru/20240809/75-vrazheskikh-bespilotnikov-atakovali-ryad-oblastey-i-krym-1139470960.html
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РИА Новости Крым
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липецк, происшествия, обстрелы всу, игорь артамонов, беспилотник (бпла, дрон), новости
Число пострадавших от удара по Липецку выросло до 9

9 человек пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Липецк

08:49 09.08.2024 (обновлено: 08:50 09.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Липецк этой ночью. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
"Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших девять человек. Всем оказывается необходимая помощь", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в регионе решено отменить все развлекательные мероприятия.
"Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности", - добавил Артамонов.
Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении беспилотника поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС. Людей эвакуировали. В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области.
Изначально сообщалось о шести пострадавших.
По данным Минобороны, над городом сбиты 19 беспилотников.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
07:42
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ЛипецкПроисшествияОбстрелы ВСУИгорь АртамоновБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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