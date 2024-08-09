https://crimea.ria.ru/20240809/chislo-postradavshikh-ot-udara-po-lipetsku-vyroslo-do-9-1139471730.html

Число пострадавших от удара по Липецку выросло до 9

Число пострадавших от удара по Липецку выросло до 9 - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Число пострадавших от удара по Липецку выросло до 9

Девять человек пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Липецк этой ночью. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T08:49

2024-08-09T08:49

2024-08-09T08:50

липецк

происшествия

обстрелы всу

игорь артамонов

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119074275_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_504ad64296b1090817eb1477b2750d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Девять человек пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Липецк этой ночью. Об этом сообщил губернатор области Игорь Артамонов.Он также сообщил, что в регионе решено отменить все развлекательные мероприятия. "Спортивные и семейные события будем проводить с обеспечением повышенных мер безопасности", - добавил Артамонов.Липецк подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на пятницу. При падении беспилотника поврежден объект энергетической инфраструктуры, для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов ввели режим ЧС. Людей эвакуировали. В ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме в Липецкой области.Изначально сообщалось о шести пострадавших.По данным Минобороны, над городом сбиты 19 беспилотников.

https://crimea.ria.ru/20240809/75-vrazheskikh-bespilotnikov-atakovali-ryad-oblastey-i-krym-1139470960.html

липецк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, происшествия, обстрелы всу, игорь артамонов, беспилотник (бпла, дрон), новости