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Обломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской области - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Обломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской области
Обломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской области - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Обломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской области
Город Курчатов и пять районов Курской области обесточены после падения обломков беспилотника на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T21:51
2024-08-09T21:57
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
происшествия
пожар
курчатов
алексей смирнов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Город Курчатов и пять районов Курской области обесточены после падения обломков беспилотника на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Вечером в пятницу Смирнов сообщил, что над регионом были сбиты четыре ракеты и четыре дрона ВСУ. По данным Минобороны, силы ПВО пресекли атаку боевиков около 19:00.По словам врио главы области, падение обломков одного из дронов привели к пожару.Сейчас абонентов подключают к электроснабжению по резервным схемам.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюру12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянииВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, пожар, курчатов, алексей смирнов, новости
Обломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской области

В Курской области загорелась подстанция после падения обломков дрона ВСУ - Смирнов

21:51 09.08.2024 (обновлено: 21:57 09.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Город Курчатов и пять районов Курской области обесточены после падения обломков беспилотника на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Вечером в пятницу Смирнов сообщил, что над регионом были сбиты четыре ракеты и четыре дрона ВСУ. По данным Минобороны, силы ПВО пресекли атаку боевиков около 19:00.
По словам врио главы области, падение обломков одного из дронов привели к пожару.
"Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы", - написал он в Telegram.
Сейчас абонентов подключают к электроснабжению по резервным схемам.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.
По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
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Курская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиПроисшествияПожарКурчатовАлексей СмирновНовости
 
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