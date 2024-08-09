https://crimea.ria.ru/20240809/oblomki-drona-upali-na-podstantsiyu--obestochena-chast-kurskoy-oblasti-1139493151.html

Обломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской области

Обломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской области - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Обломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской области

Город Курчатов и пять районов Курской области обесточены после падения обломков беспилотника на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T21:51

2024-08-09T21:51

2024-08-09T21:57

курская область

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обстрелы курской области

происшествия

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курчатов

алексей смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Город Курчатов и пять районов Курской области обесточены после падения обломков беспилотника на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Вечером в пятницу Смирнов сообщил, что над регионом были сбиты четыре ракеты и четыре дрона ВСУ. По данным Минобороны, силы ПВО пресекли атаку боевиков около 19:00.По словам врио главы области, падение обломков одного из дронов привели к пожару.Сейчас абонентов подключают к электроснабжению по резервным схемам.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюру12 раненных при обстрелах Курской области находятся в тяжелом состоянииВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧС

курская область

курчатов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, пожар, курчатов, алексей смирнов, новости