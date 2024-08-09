Обломки дрона упали на подстанцию – обесточена часть Курской области
В Курской области загорелась подстанция после падения обломков дрона ВСУ - Смирнов
21:51 09.08.2024 (обновлено: 21:57 09.08.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Город Курчатов и пять районов Курской области обесточены после падения обломков беспилотника на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Вечером в пятницу Смирнов сообщил, что над регионом были сбиты четыре ракеты и четыре дрона ВСУ. По данным Минобороны, силы ПВО пресекли атаку боевиков около 19:00.
По словам врио главы области, падение обломков одного из дронов привели к пожару.
"Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы", - написал он в Telegram.
Сейчас абонентов подключают к электроснабжению по резервным схемам.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены девять детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня.
По информации Минобороны, ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ, в течение суток пресечены попытки рейдовых действий противника вглубь российской территории на курском направлении, уничтожены более 280 украинских боевиков. Всего за время боевых действий враг потерял здесь до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
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