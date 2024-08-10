Рейтинг@Mail.ru
Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240810/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-v-shebekino-pri-obstrele-vsu-1139508766.html
Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ
Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ
Трое мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T22:43
2024-08-10T23:07
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111793/26/1117932619_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_2f3ab955fb19f7ba955c50ffe32886bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По предварительной информации, пострадали три мирных жителя", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.По данным главы региона, пострадавшие мужчина и женщина с осколочными ранениями госпитализированы. Еще одному пострадавшему медпомощь оказана на месте.В результате прямых попаданий горят жилые дома и коммерческий объект, на месте работают пожарные расчеты. Также повреждены жилые строения и линия электропередачи – часть города временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с Минобороны.Также губернатор сообщил, что украинские боевики насильственно удерживали двух жителей белгородского села.Еще трое мирных жителей были ранены в субботу вечером из-за атак ВСУ на Белгородскую область.Накануне трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области.В четверг в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области были ранены два мирных жителя, из-за обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области погиб один мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской областиНовые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по ШебекиноДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111793/26/1117932619_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_5ae9db237d1a0f70c32179b032b6fee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ

Трое жителей Щебекино получили ранения при обстреле со стороны ВСУ – Гладков

22:43 10.08.2024 (обновлено: 23:07 10.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовская областная станция скорой медицинской помощи
Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, пострадали три мирных жителя", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, пострадавшие мужчина и женщина с осколочными ранениями госпитализированы. Еще одному пострадавшему медпомощь оказана на месте.
В результате прямых попаданий горят жилые дома и коммерческий объект, на месте работают пожарные расчеты. Также повреждены жилые строения и линия электропередачи – часть города временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с Минобороны.
Также губернатор сообщил, что украинские боевики насильственно удерживали двух жителей белгородского села.
Еще трое мирных жителей были ранены в субботу вечером из-за атак ВСУ на Белгородскую область.
Накануне трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области.
В четверг в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области были ранены два мирных жителя, из-за обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области погиб один мирный житель.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области
Новые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по Шебекино
Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
Вячеслав ГладковБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)НовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:29Атака ВСУ на Курск: сбитая ракета упала на жилой дом
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 августа
22:43Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ
22:30ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села
22:15Главное за день: 10 августа
21:46"Крым собирает друзей": семьям из новых регионов покажут полуостров
21:22"Обмен" Запорожской АЭС - МИД РФ развеял очередной дипфейк ЦИПсО
21:01Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
20:46Семья сирот в Крыму осталась без жилья - дело ушло в Следком
20:20В Симферопольском районе Крыма поврежден подземный газопровод
20:02В Херсонской области из-за поврежденных ураганом ЛЭП обесточены 5 округов
19:39Белоруссия заявила протест Украине после инцидента с беспилотниками
19:10Три мирных жителя ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
18:31Курская авантюра Киева и "киборг" из Симферополя: топ новостей недели
17:43Затяжной удар: сколько будет бушевать разразившаяся магнитная буря
17:02Украинские дроны над Белоруссией – реакция МИД страны
16:34Лукашенко лично отправится на границу с Украиной
16:03Обман по новой схеме: военный из Севастополя отдал деньги аферистам
15:10Курская АЭС: опубликованы результаты радиационного мониторинга в регионе
Лента новостейМолния