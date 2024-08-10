https://crimea.ria.ru/20240810/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-v-shebekino-pri-obstrele-vsu-1139508766.html

Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ

Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Три мирных жителя ранены в Шебекино при обстреле ВСУ

Трое мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T22:43

2024-08-10T22:43

2024-08-10T23:07

вячеслав гладков

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По предварительной информации, пострадали три мирных жителя", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.По данным главы региона, пострадавшие мужчина и женщина с осколочными ранениями госпитализированы. Еще одному пострадавшему медпомощь оказана на месте.В результате прямых попаданий горят жилые дома и коммерческий объект, на месте работают пожарные расчеты. Также повреждены жилые строения и линия электропередачи – часть города временно остается без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с Минобороны.Также губернатор сообщил, что украинские боевики насильственно удерживали двух жителей белгородского села.Еще трое мирных жителей были ранены в субботу вечером из-за атак ВСУ на Белгородскую область.Накануне трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области.В четверг в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области были ранены два мирных жителя, из-за обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области погиб один мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской областиНовые жертвы обстрела Белгородчины – ВСУ ударили по ШебекиноДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области