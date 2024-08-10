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ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села
ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села - РИА Новости Крым, 10.08.2024
ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села
Украинские боевики насильственно удерживали двух жителей села Пороз Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T22:30
2024-08-10T22:30
2024-08-10T23:05
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики насильственно удерживали двух жителей села Пороз Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Губернатор встретился с одной из семей, переговорили с родственниками. "Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь. Слава Богу, что все обошлось", – подытожил Гладков.Ранее в субботу мирные жители области были ранены из-за атак украинских боевиков на регион.Накануне трое мирных жителей получили серьезные ранения и ожоги при атаке украинского дрона на легковой автомобиль в Белгородской области.В четверг в результате очередного обстрела ВСУ Белгородской области были ранены два мирных жителя, из-за обстрела ВСУ села Бессоновка Белгородской области погиб один мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской областиДелаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУДрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села
ВСУ насильственно удерживали двух жителей белгородского села Пороз – Гладков
22:30 10.08.2024 (обновлено: 23:05 10.08.2024)