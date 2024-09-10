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Для участников СВО в училищах Севастополя зарезервировано еще 130 мест

Для участников СВО в училищах Севастополя зарезервировано еще 130 мест - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Для участников СВО в училищах Севастополя зарезервировано еще 130 мест

Более 400 человек из числа участников СВО и членов их семей уже зачислены в учреждения среднего профессионального образования Севастополя без экзаменов в рамках РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T14:20

2024-09-10T14:20

2024-09-10T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Более 400 человек из числа участников СВО и членов их семей уже зачислены в учреждения среднего профессионального образования Севастополя без экзаменов в рамках федеральной и региональной квот, и еще 130 мест зарезервировано для них до 25 ноября. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента образования и науки Максим Кривонос."У нас с этого года существует возможность поступления участников СВО и членов их семей по федеральной квоте: вне зависимости от результатов выпускных экзаменов в 9 классе они имеют первоочередное право зачисления в учебные заведения. У нас было подано 338 заявлений по федеральной квоте, и они были удовлетворены в полном объеме", – рассказал Кривонос в ходе доклада о вступительной кампании в образовательные учреждения города.Кроме того, законом Севастополя № 720 предусмотрена региональная квота для участников СВО, не входящих в федеральный перечень, и ею на сегодняшний день воспользовались 66 человек, добавил он.Приемная кампания в связи с этим будет продолжена до 25 ноября, сказал он. Если до этой даты участники СВО или их дети изъявят желание поступить, то будут зачислены. Если же места останутся, то их перераспределят в соответствии с той очередностью заявлений, которые были поданы в основном потоке, уточнил директор профильного департамента.Также для частников СВО и членов их семей предусмотрены отдельные квоты на зачисление в вузы Севастополя по федеральной квоте, сказал Кривонос.По его словам, все предусмотренные для этой категории граждан 124 места уже заполнены. Возможность учиться платно еще остается."При условии внебюджетного обучения для участников СВО предусмотрена скидка 20% на обучение. А если это дети, то 15% во всех высших учебных заведениях города Севастополя", – уточнил Кривонос.Он пояснил, что вариант платного обучения может быть выбран заявителем в том случае, когда право на бюджетное место нельзя реализовать из-за ограниченности числа мест по той или иной специальности. Или же абитуриент может выбрать смежную специальность.Кривонос отметил, что в Севастополе осуществляют деятельность 8 учреждений высшего образования и 10 учреждений среднего профобразования, из которых восемь – региональные и два – федеральные.План приема в вузы на бюджетные места, по его словам, уже выполнен в полном объеме. Зачислено уже 4 967 студентов, из них 2 543 – на бюджет и 2 424 – по договорам на оказания платных образовательных услуг. Зачисление на платные места продлится до 20 сентября.Ранее в этот день на аппаратном совещании правительства говорили об усилении мер безопасности, в частности, увеличении числа укрытий и устройств оповещения о тревогах, а также защите стекол окон во всех учебных заведениях города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма построят новый детский сад за 280 миллионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ветераны сво, новости, образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма