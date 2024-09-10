https://crimea.ria.ru/20240910/asfaltobetonnyy-zavod-v-sevastopole-skryval-dannye-o-vybrosakh-1140250214.html

Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах

Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах

Прокуратура Севастополя обязала директора асфальтобетонного завода в селе Штурмовое устранить экологические нарушения в работе предприятия. Как сообщает... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T12:05

2024-09-10T12:05

2024-09-10T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя обязала директора асфальтобетонного завода в селе Штурмовое устранить экологические нарушения в работе предприятия. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, виновные оштрафованы и привлечены к административной ответственности.В отношении должностных лиц компании возбудили ряд административных дел: о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдении санэпидтребований и требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства, а также о сокрытии или искажении экологической информации. В итоге должностные лица оштрафованы более чем на 50 тысяч рублей."Кроме того, природоохранным прокурором в адрес директора внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены в полном объеме", - добавили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургииВ Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблемуПревышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества

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2024

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севастополь, прокуратура города севастополя, экология, общество, новости крыма