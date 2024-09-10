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Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах
Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах
Прокуратура Севастополя обязала директора асфальтобетонного завода в селе Штурмовое устранить экологические нарушения в работе предприятия. Как сообщает... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T12:05
2024-09-10T12:05
севастополь
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя обязала директора асфальтобетонного завода в селе Штурмовое устранить экологические нарушения в работе предприятия. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, виновные оштрафованы и привлечены к административной ответственности.В отношении должностных лиц компании возбудили ряд административных дел: о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдении санэпидтребований и требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства, а также о сокрытии или искажении экологической информации. В итоге должностные лица оштрафованы более чем на 50 тысяч рублей."Кроме того, природоохранным прокурором в адрес директора внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены в полном объеме", - добавили в прокуратуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургииВ Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблемуПревышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества
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севастополь, прокуратура города севастополя, экология, общество, новости крыма
Асфальтобетонный завод в Севастополе скрывал данные о выбросах

Прокуратура нашла экологические нарушения в работе асфальтобетонного завода в Севастополе

12:05 10.09.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяАсфальтобетонный завод в Севастополе
Асфальтобетонный завод в Севастополе
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя обязала директора асфальтобетонного завода в селе Штурмовое устранить экологические нарушения в работе предприятия. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, виновные оштрафованы и привлечены к административной ответственности.

"Установлено, что субъектом хозяйствования не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами. Кроме того, выявлены нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха", - сказано в сообщении по итогам проверки.

В отношении должностных лиц компании возбудили ряд административных дел: о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдении санэпидтребований и требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства, а также о сокрытии или искажении экологической информации.
В итоге должностные лица оштрафованы более чем на 50 тысяч рублей.
"Кроме того, природоохранным прокурором в адрес директора внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены в полном объеме", - добавили в прокуратуре.
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