https://crimea.ria.ru/20240718/zhiteli-kerchi-byut-trevogu-iz-za-razrabotki-khranilischa-otkhodov-metallurgii-1138979759.html

Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургии

Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургии - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Жители Керчи бьют тревогу из-за разработки хранилища отходов металлургии

В Керчи ведется активная разработка одного из двух хранилищ отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината. Жители города и экологи не на шутку встревожены:... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T20:53

2024-07-18T20:53

2024-07-18T22:45

керчь

радио "спутник в крыму"

андрей артов

экология

новости крыма

минприроды крыма

природоохранная прокуратура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Керчи ведется активная разработка одного из двух хранилищ отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината. Жители города и экологи не на шутку встревожены: добываемый в хранилище шлам, который с высокой долей вероятности используют при строительстве дороги в керченском микрорайоне Верхнее Солнечное, содержит опасные для здоровья людей химические вещества, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.История вопросаКамыш-Бурунский железорудный комбинат – некогда крупное предприятие, которое занималось добычей и обогащением железной руды. Отходы производства (хвосты) на протяжении 50 лет, пока комбинат функционировал, сбрасывались в хвостохранилища, образованные на месте озер Нижне-Чурбашское и Верхне-Чурбашское.В советские времена эти захоронения шлама были закрытой территорией. Специалисты комбината мониторили ситуацию, следили за тем, чтобы отделяющая хранилища от моря песчаная дамба находилась в нормальном состоянии. В период всеобщей разрухи 1990-х завод прекратил работу, и за хвостохранилищами перестали следить.В 2018 году на Верхне-Чурбашском хвостохранилище начали добывать шлам, который ценен тем, что из-за высокого содержания железа делает цемент более прочным. При этом общественники неоднократно обращали внимание властей и надзорных ведомств на незаконную добычу песка из дамбы, предотвращающей попадание отходов в Керченский пролив. Тогда катастрофу удалось предотвратить. А неделю назад в организацию "Экология и мир" стали звонить и писать керчане, сообщившие, что кто-то раскапывает уже Нижне-Чурбашское хвостохранилище.Опасные стройматериалы"Прислали фото и видео, как экскаватор выгребает землю характерного из-за высокого содержания железа желтого цвета и куда-то увозит. Затем выяснилось, что такой же грунт используется на строительстве транспортной развязки в микрорайоне Верхнее Солнечное. Судя по материалам, раскапывают хранилище без каких-либо мер безопасности – пыль разлетается во все стороны", – рассказал Артов.Специалист отметил, что находящийся в захоронении шлам содержит очень много различных химических элементов, в том числе и довольно ценных, например, ванадий. Его используют для усиления прочности сплавов. Однако в шламе есть и опасные для организма человека вещества, в первую очередь мышьяк. Переходя в водорастворимые соединения, он становится ядом.Кроме того, вызывает обеспокоенность сам процесс разработки. Когда комбинат еще работал, отходы перевозились в бункерах по железной дороге и в бункерных закрытых грузовиках. Сейчас же, судя по присланным керчанами фото и видео, на объекте используются простые экскаваторы и самосвалы, содержащая мышьяк – пыль поднимается вверх и разлетается, чего быть не должно.Ответ Минприроды КрымаВ Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма в ответ на запрос радио "Спутник в Крыму" сообщили, что лицензия на разведку и добычу отходов Нижне-Чурбашского хвостохранилища площадью 203 гектара выдана обществу с ограниченной ответственностью "Недрадобыча" в июне 2018 года. Балансовые запасы полезных ископаемых месторождения утверждены Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых в 2017 году.Свой запрос в Минприроды Крыма по поводу законности и безопасности разработки хвостохранилища подали и жители Керчи. Кроме того, к вопросу подключилась природоохранная прокуратура. По словам Артова, представители надзорного ведомства уже выезжали на место и взяли соответствующие пробы добываемого материала.Радио "Спутник в Крыму" и сайт РИА Новости Крым продолжают держать данную ситуацию на контроле, запросили сведения в других профильных ведомствах – после получения ответа информация будет опубликована.

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, андрей артов, экология, новости крыма, минприроды крыма, природоохранная прокуратура