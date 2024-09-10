https://crimea.ria.ru/20240910/poteri-vsu-za-sutki-sostavili-bolee-2000-boevikov-1140251042.html

Потери ВСУ за сутки составили более 2000 боевиков

Потери ВСУ за сутки составили более 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Потери ВСУ за сутки составили более 2000 боевиков

Потери украинских войск за сутки составили 2175 человек, также враг лишился военной техники и вооружений, в том числе западных, сообщается во вторник в сводке... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T12:41

2024-09-10T12:41

2024-09-10T12:51

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132691010_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_aa2e5bbc26ebb7817df55c02a7a24610.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили 2175 человек, также враг лишился военной техники и вооружений, в том числе западных, сообщается во вторник в сводке Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены до 215 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, американская гаубица М777.Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение, ликвидировали до 530 боевиков, две боевые бронированные машины "Казак", 13 автомобилей, боевую машину РСЗО "Град", гаубицу М777, орудие Д-20, САУ "Гвоздика", две британские гаубицы L-119, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.Группой войск "Юг" отражены четыре контратаки, уничтожены до 715 военнослужащих украинской армии, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей, немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, гаубицы М777, М198, FH-70, Д-30 и L-119, САУ "Акация", два орудия Д-20, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три полевых склада боеприпасов.Бойцы "Центра" также отразили за сутки восемь контратак, разбили до 515 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.В зоне действия группировки войск "Восток" отражены две контратаки, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, польскую САУ Krab и САУ "Богдана", станцию РЭБ "Буковель-AD".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.Армия России за минувшие сутки также освободила четыре населенных пункта в Донбассе - Красногоровку, Григоровку, Галицыновку, Водяное.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила цех производства беспилотников ВСУ и установку РСЗОАрмия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за суткиРоссийские войска освободили населенный пункт Мемрик в ДНР

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, новости, инфографика