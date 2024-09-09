https://crimea.ria.ru/20240909/armiya-rossii-likvidirovala-pochti-2000-boevikov-vsu-za-sutki-1140231034.html
Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки
Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки
Украинские войска за сутки потеряли почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, сожжены склады с боеприпасами ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T14:52
2024-09-09T14:52
2024-09-09T14:55
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, сожжены склады с боеприпасами ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение силам противника возле населенных пунктов Липцы, Гоптовка и Волчанские Хутора.На этом направлении ВС РФ отразили две вражеские контратаки. Убитыми и ранеными ВСУ потеряли до 150 боевиков и два автомобиля.На западной линии фронта российские войска улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу возле Петропавловки, Нововодяного, Григоровки и Серебрянского лесничества, а также отразили две контратаки противника."Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица "Paladin" и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", три 105-мм орудия L119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", – перечислили в Минобороны.Также российские силы сожгли шесть полевых складов с боеприпасами боевиков.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и разбили врага возле Константиновки, Зализнянского и Часова Яра, а также отразили контратаку штурмовых группы ВСУ.На этом направлении ВСУ потеряли до 490 боевиков. Также уничтожено три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение вражеским формированиям возле Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы. Российские бойцы отразили восемь контратак штурмовых групп противника."Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30", – говорится в сводке.На восточной линии боев армия России улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь, Новодаровка Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 125 военнослужащих три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США", – добавили в Минобороны.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям противника возле Жеребянки, Отрадокаменки и украинской части Херсона."Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", – подытожили в оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что российские системы ПВО уничтожили за минувшие сутки две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 вражеских дронов. Сутками ранее ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации свыше двух тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецоперацийВ лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУДроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность
новые регионы россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки
ВСУ потеряли почти 2000 боевиков за сутки – Минобороны
14:52 09.09.2024 (обновлено: 14:55 09.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, сожжены склады с боеприпасами ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение силам противника возле населенных пунктов Липцы, Гоптовка и Волчанские Хутора.
На этом направлении ВС РФ отразили две вражеские контратаки. Убитыми и ранеными ВСУ потеряли до 150 боевиков и два автомобиля.
На западной линии фронта российские войска улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу возле Петропавловки, Нововодяного, Григоровки и Серебрянского лесничества, а также отразили две контратаки противника.
"Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица "Paladin" и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", три 105-мм орудия L119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", – перечислили в Минобороны.
Также российские силы сожгли шесть полевых складов с боеприпасами боевиков.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и разбили врага возле Константиновки, Зализнянского и Часова Яра, а также отразили контратаку штурмовых группы ВСУ.
На этом направлении ВСУ потеряли до 490 боевиков. Также уничтожено три склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение вражеским формированиям возле Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы. Российские бойцы отразили восемь контратак штурмовых групп противника.
"Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30", – говорится в сводке.
На восточной линии боев армия России улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь, Новодаровка Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ.
"Противник потерял до 125 военнослужащих три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США", – добавили в Минобороны.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям противника возле Жеребянки, Отрадокаменки и украинской части Херсона.
"Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", – подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось,
что российские системы ПВО уничтожили за минувшие сутки две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 вражеских дронов. Сутками ранее ВСУ потеряли
в зоне проведения спецоперации свыше двух тысяч боевиков.
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