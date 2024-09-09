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Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки

Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки

Украинские войска за сутки потеряли почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, сожжены склады с боеприпасами ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T14:52

2024-09-09T14:52

2024-09-09T14:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, сожжены склады с боеприпасами ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение силам противника возле населенных пунктов Липцы, Гоптовка и Волчанские Хутора.На этом направлении ВС РФ отразили две вражеские контратаки. Убитыми и ранеными ВСУ потеряли до 150 боевиков и два автомобиля.На западной линии фронта российские войска улучшили тактическое положение и нанесли поражение врагу возле Петропавловки, Нововодяного, Григоровки и Серебрянского лесничества, а также отразили две контратаки противника."Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица "Paladin" и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", три 105-мм орудия L119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", – перечислили в Минобороны.Также российские силы сожгли шесть полевых складов с боеприпасами боевиков.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и разбили врага возле Константиновки, Зализнянского и Часова Яра, а также отразили контратаку штурмовых группы ВСУ.На этом направлении ВСУ потеряли до 490 боевиков. Также уничтожено три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение вражеским формированиям возле Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы. Российские бойцы отразили восемь контратак штурмовых групп противника."Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30", – говорится в сводке.На восточной линии боев армия России улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь, Новодаровка Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 125 военнослужащих три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США", – добавили в Минобороны.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям противника возле Жеребянки, Отрадокаменки и украинской части Херсона."Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов", – подытожили в оборонном ведомстве.Ранее сообщалось, что российские системы ПВО уничтожили за минувшие сутки две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 вражеских дронов. Сутками ранее ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации свыше двух тысяч боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецоперацийВ лесополосе под Курском разбиты боевики ВСУДроны ВСУ с термитной смесью - в чем опасность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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