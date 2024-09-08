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Продвижение в глубину обороны ВСУ - противник потерял более 2000 боевиков

Продвижение в глубину обороны ВСУ - противник потерял более 2000 боевиков - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Продвижение в глубину обороны ВСУ - противник потерял более 2000 боевиков

ВСУ за сутки потеряли еще свыше двух тысяч боевиков, а также технику и вооружение, в том числе западного образца. Армия России продолжила продвижение в глубину... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T12:44

2024-09-08T12:44

2024-09-08T12:44

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще свыше двух тысяч боевиков, а также технику и вооружение, в том числе западного образца. Армия России продолжила продвижение в глубину обороны противника. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесли урон врагу возле Гоптовки, Охримовки, Сосновки и Волчанска. Здесь ВСУ потеряли до 160-ти военнослужащихи 122 мм гаубицу Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ковшаровка, Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка, Боровая, Лозовая Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Российские военные отразили три контратаки врага на этом направлении."Потери противника составили до 550-ти военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США", - говорится в сводке.Также сожжены станции РЭБ "Анклав-Н" и "Квертус", а также шесть полевых складов боеприпасов.На южном направлении фронта ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника, врагу нанесено поражение возле Часова Яра, Зализнянского, Григоровки, Северска и Катериновки."ВСУ потеряли до 625-ти военнослужащих, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", две 155 мм гаубицы "FH-70" производства Великобритании, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы", - уточнили в Минобороны.Также уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" отразили восемь контратак противника. Потери ВСУ составили до 560-ти боевиков. Также враг лишился танка, боевых американских бронемашин "MaxxPro" и двух "Козаков", двух автомобилей, 152 мм гаубицы "Мста-Б", 152 мм орудия Д-20 и трех 122 мм гаубиц Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение боевикам ВСУ возле Великой Новоселки, Золотой Нивы и Доброволья. Также ВС РФ отразили две контратаки врага. Противник потерял до 130-ти военнослужащих, четыре автомобиля и 155 мм гаубицу "FH-70" производства Великобритании.Бойцы подразделений "Днепра" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Гавриловки, Веселого, Отрадокаменки, Новокаир, Антоновки и Днепровского.ВСУ потеряли до 50-ти военнослужащих, боевую бронемашину и пять автомобилей.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". Также российские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций "Юг" ССО ВСУ, а также цеха по производству, сборке и снаряжению вражеских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУЧто происходит в Курской области – актуальные данные МинобороныВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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