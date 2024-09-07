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Потери ВСУ за сутки – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков

Потери ВСУ за сутки – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Потери ВСУ за сутки – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков

Украинская армия за сутки потеряла еще почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного образца, следует из сводки Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T13:33

2024-09-07T13:33

2024-09-07T13:33

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла еще почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного образца, следует из сводки Минобороны России.Подразделениями группировки "Север" уничтожены до 65 военнослужащих ВСУи две гаубицы Д-30.Подразделениями группировки "Запад" улучшено тактическое положение, отражены восемь контратак. Потери противника – до 450 боевиков, танк, боевая бронированная машина "Козак", шесть пикапов, британская САУ Braveheart, гаубицы М198, М777, М119, L-119 , FH-70, Д-30 и "Мста-Б", орудие Д-20, станции РЭБ "Анклав" и "Квертус", и пять полевых складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группы войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, самоходную пушку "Пион", две американские гаубицы М198 и две М119, два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов.Группировкой "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции.Противник потерял до 110 боевиков, два автомобиля, гаубицу М777, станцию РЭБ "Буковель-AD" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей, САУ "Гвоздика", станция РЭБ "Анклав" и полевой склад боеприпасов.Бойцы группировки "Центр" отразили семь контратак, ликвидировали до 470 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины – американскую MaxxPro и "Козак", четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", французскую гаубицу Caesar, две гаубицы "Мста-Б" и шесть Д-30, САУ "Гвоздика" и ,как сообщалось, освободили Калиново на Покровском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили цеха ракет "Гром-2" и реактивных беспилотников "Паляница"Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделюЧетыре десятка боевиков ВСУ сдались в плен российской армии

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, россия, украина, потери всу