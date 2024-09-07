https://crimea.ria.ru/20240907/vs-rf-porazili-tsekha-raket-grom-2-i-reaktivnykh-bespilotnikov-palyanitsa-1140197218.html
ВС РФ поразили цеха ракет "Гром-2" и реактивных беспилотников "Паляница"
ВС РФ поразили цеха ракет "Гром-2" и реактивных беспилотников "Паляница" - РИА Новости Крым, 07.09.2024
ВС РФ поразили цеха ракет "Гром-2" и реактивных беспилотников "Паляница"
Российские военные поразили цеха по производству компонентов для ракет "Гром-2" и реактивных дронов "Паляница". Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T12:39
2024-09-07T12:39
2024-09-07T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские военные поразили цеха по производству компонентов для ракет "Гром-2" и реактивных дронов "Паляница". Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.Также поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома. Кроме того, нанесен удар по скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 30 беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31098 беспилотных летательных аппаратов, 578 зенитных ракетных комплексов, 17953 танка и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14226 орудий полевой артиллерии и минометов, 25766 единиц специальной военной автомобильной техники
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ВС РФ поразили цеха ракет "Гром-2" и реактивных беспилотников "Паляница"
ВС РФ поразили цеха по производству компонентов для ракет "Гром-2" и дронов "Паляница"
12:39 07.09.2024 (обновлено: 12:40 07.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские военные поразили цеха по производству компонентов для ракет "Гром-2" и реактивных дронов "Паляница". Об этом в субботу сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет "Гром-2" и реактивных беспилотных летательных аппаратов "Паляница", – говорится в сообщении.
Также поражены склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи ВСУ, а также инфраструктура военного аэродрома. Кроме того, нанесен удар по скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 30 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31098 беспилотных летательных аппаратов, 578 зенитных ракетных комплексов, 17953 танка и других боевых бронированных машин, 1447 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14226 орудий полевой артиллерии и минометов, 25766 единиц специальной военной автомобильной техники