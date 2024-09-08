Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240908/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-novogrodovka-v-dnr-1140210959.html
Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР
Населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщили РИА... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T10:50
2024-09-08T11:13
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140087869_0:0:2847:1601_1920x0_80_0_0_408dc9da62bc3d58bd8d2d304357f22a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР. 6 сентября стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Журавка в ДНР. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за минувшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиковЗеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области – ЛуценкоСтрашные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140087869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae423c6f6d647446c99ddcdf04c9ca19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР

10:50 08.09.2024 (обновлено: 11:13 08.09.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка"
Боевая работа САУ Малка - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новогродовка", - говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР. 6 сентября стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Журавка в ДНР. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.
Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за минувшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).
31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиков
Зеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области – Луценко
Страшные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Армия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50Армия России поразила украинский пункт дислокации центра спецопераций
11:21В Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
10:56Горит ангар: повторная атака ВСУ села Никольское в Белгородской области
10:50Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР
10:41Болеем за нашу: 10-летняя евпаторийка участвует в шоу "Ты супер" на НТВ
10:16Массовая драка на Кубани: задержаны более 40 человек
09:47В больницах находятся 72 пострадавших при обстрелах Белгородской области
09:15Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя
09:10Двое детей и женщина ранены при обстреле Белгородского района - Гладков
08:55Как в Крыму воюют с амброзией – очаги в 14 районах и 11 городах
08:43Магнитные бури в сентябре – когда ждать космических ударов
08:36В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателей
08:17Что улучшит работу такси в Крыму
07:35В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
07:3113 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом
07:10Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью
00:01Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
23:20Жуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых
21:31Главное за день: 7 сентября
Лента новостейМолния