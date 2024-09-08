https://crimea.ria.ru/20240908/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-novogrodovka-v-dnr-1140210959.html

Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР

Населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщили РИА... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T10:50

2024-09-08T10:50

2024-09-08T11:13

донецкая народная республика (днр)

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР. 6 сентября стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Журавка в ДНР. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за минувшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиковЗеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области – ЛуценкоСтрашные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости