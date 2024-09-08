https://crimea.ria.ru/20240908/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-novogrodovka-v-dnr-1140210959.html
Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР
Населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщили РИА... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T10:50
2024-09-08T10:50
2024-09-08T11:13
донецкая народная республика (днр)
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр", сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщали, что ВС РФ освободили населенный пункт Калиново в ДНР. 6 сентября стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Журавка в ДНР. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за минувшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли еще почти 2 тысячи боевиковЗеленский снимет Сырского за провал ВСУ в Курской области – ЛуценкоСтрашные потери ВСУ - 16 тысяч боевиков за неделю
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Новогродовка в ДНР
10:50 08.09.2024 (обновлено: 11:13 08.09.2024)