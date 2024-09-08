https://crimea.ria.ru/20240908/v-kurskoy-oblasti-su-25-unichtozhili-zhivuyu-silu-i-tekhniku-vsu--1140208308.html

В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ

В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2024

В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 ударом авиаракет уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T07:35

2024-09-08T07:35

2024-09-08T07:36

новости

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. Экипажи штурмовиков Су-25 ударом авиаракет уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета."По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", — заключили в военном ведомстве.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

https://crimea.ria.ru/20240907/chto-proiskhodit-v-kurskoy-oblasti--aktualnye-dannye-minoborony-1140198845.html

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2024

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новости, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво