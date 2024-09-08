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В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2024
В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25 ударом авиаракет уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T07:35
2024-09-08T07:35
2024-09-08T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. Экипажи штурмовиков Су-25 ударом авиаракет уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета."По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", — заключили в военном ведомстве.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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новости, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
В Курской области Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ
В Курской области Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ
07:35 08.09.2024 (обновлено: 07:36 08.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. Экипажи штурмовиков Су-25 ударом авиаракет уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям", — говорится в сообщении министерства.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены", — заключили в военном ведомстве.
Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.