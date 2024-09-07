https://crimea.ria.ru/20240907/chto-proiskhodit-v-kurskoy-oblasti--aktualnye-dannye-minoborony-1140198845.html

Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны

Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны

За сутки ВСУ в Курской области потеряли почти 300 боевиков, три танка и американскую гаубицу М777, сообщается в субботу в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T14:32

2024-09-07T14:32

2024-09-07T14:32

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

группировка войск "север"

вооруженные силы россии

россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139598889_0:32:1629:948_1920x0_80_0_0_1b1fd9e2c1f9d97eb3c18c246b6f9db5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ в Курской области потеряли почти 300 боевиков, три танка и американскую гаубицу М777, сообщается в субботу в сводке Минобороны.Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки противника в направлении Борки и Матвеевки и сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки – потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск вражеские скопления живой силы и техники поражены в районах Апанасовки, Вишневки, Борки, Внезапного, Гоголевки, Замостья, Казачей Локни, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новоивановки, Обуховки, Снагости и Черкасской Конопельки.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь американских М142 HIMARS и пять М270 MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники и одну установку разминирования УР-77.Читайте также на РИА Новости Крым:Действиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в ДонбассеПутин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемСитуация в Курской области – главные заявления Путина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу