Рейтинг@Mail.ru
Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240907/chto-proiskhodit-v-kurskoy-oblasti--aktualnye-dannye-minoborony-1140198845.html
Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны
Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны
За сутки ВСУ в Курской области потеряли почти 300 боевиков, три танка и американскую гаубицу М777, сообщается в субботу в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T14:32
2024-09-07T14:32
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
группировка войск "север"
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139598889_0:32:1629:948_1920x0_80_0_0_1b1fd9e2c1f9d97eb3c18c246b6f9db5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ в Курской области потеряли почти 300 боевиков, три танка и американскую гаубицу М777, сообщается в субботу в сводке Минобороны.Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки противника в направлении Борки и Матвеевки и сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки – потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск вражеские скопления живой силы и техники поражены в районах Апанасовки, Вишневки, Борки, Внезапного, Гоголевки, Замостья, Казачей Локни, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новоивановки, Обуховки, Снагости и Черкасской Конопельки.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь американских М142 HIMARS и пять М270 MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники и одну установку разминирования УР-77.Читайте также на РИА Новости Крым:Действиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в ДонбассеПутин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемСитуация в Курской области – главные заявления Путина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139598889_162:0:1467:979_1920x0_80_0_0_c3407db06f1dc5e7039232bfac9be1c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны

В Курской области за сутки украинские боевики потеряли почти 300 человек

14:32 07.09.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ в Курской области потеряли почти 300 боевиков, три танка и американскую гаубицу М777, сообщается в субботу в сводке Минобороны.

"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США, 9 автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", – сказано в сообщении.

Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки противника в направлении Борки и Матвеевки и сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки – потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.
Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск вражеские скопления живой силы и техники поражены в районах Апанасовки, Вишневки, Борки, Внезапного, Гоголевки, Замостья, Казачей Локни, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новоивановки, Обуховки, Снагости и Черкасской Конопельки.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь американских М142 HIMARS и пять М270 MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники и одну установку разминирования УР-77.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Действиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в Донбассе
Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чем
Ситуация в Курской области – главные заявления Путина
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФГруппировка войск "Север"Вооруженные силы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04В Краснодаре семейная пара пыталась похитить чужого ребенка
15:37Шесть человек пострадали в столкновении трех автомобилей в Краснодаре
15:01Десятки полыхающих машин – на многоуровневой парковке погибли люди
14:41После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта
14:32Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны
14:07За сутки на Украине повреждены объекты энергетики в нескольких регионах
13:33Потери ВСУ за сутки – уничтожены еще почти 2 тысячи боевиков
13:13В Крыму заработают 30 дополнительных избирательных участков
12:39ВС РФ поразили цеха ракет "Гром-2" и реактивных беспилотников "Паляница"
12:18Российские войска освободили Калиново на Покровском направлении
12:07ВСУ бьют по регионам РФ – ранены мирные жители в Горловке и Шебекино
11:32Заработал на "желании" работать: задержан житель Керчи
11:11Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика
10:45Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе
10:33Землетрясение произошло в Турции
10:10Второй день выборов в Феодосии – как идет процесс голосования
09:35Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов
09:07Крымский мост: за час очередь со стороны Кубани выросла почти в 4 раза
08:45Выборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановка
08:37Режим ЧС из-за пожара с детонацией введен после атаки БПЛА под Воронежем
Лента новостейМолния