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Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны
Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны
За сутки ВСУ в Курской области потеряли почти 300 боевиков, три танка и американскую гаубицу М777, сообщается в субботу в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T14:32
2024-09-07T14:32
2024-09-07T14:32
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
группировка войск "север"
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ в Курской области потеряли почти 300 боевиков, три танка и американскую гаубицу М777, сообщается в субботу в сводке Минобороны.Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки противника в направлении Борки и Матвеевки и сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки – потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск вражеские скопления живой силы и техники поражены в районах Апанасовки, Вишневки, Борки, Внезапного, Гоголевки, Замостья, Казачей Локни, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новоивановки, Обуховки, Снагости и Черкасской Конопельки.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь американских М142 HIMARS и пять М270 MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники и одну установку разминирования УР-77.Читайте также на РИА Новости Крым:Действиями в Курской области Киев хотел остановить наступление в ДонбассеПутин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемСитуация в Курской области – главные заявления Путина
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ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, группировка войск "север", вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны
В Курской области за сутки украинские боевики потеряли почти 300 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ в Курской области потеряли почти 300 боевиков, три танка и американскую гаубицу М777, сообщается в субботу в сводке Минобороны.
"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США, 9 автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки противника в направлении Борки и Матвеевки и сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки – потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.
Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск вражеские скопления живой силы и техники поражены в районах Апанасовки, Вишневки, Борки, Внезапного, Гоголевки, Замостья, Казачей Локни, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новоивановки, Обуховки, Снагости и Черкасской Конопельки.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь американских М142 HIMARS и пять М270 MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники и одну установку разминирования УР-77.
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