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Армия России разбила цех производства беспилотников ВСУ и установку РСЗО
Армия России разбила цех производства беспилотников ВСУ и установку РСЗО - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Армия России разбила цех производства беспилотников ВСУ и установку РСЗО
Российские военные уничтожили цех производства украинских беспилотников и пусковую установку РСЗО, а также сбили семь управляемых авиабомб и 175 дронов. Об этом РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T11:21
2024-09-10T11:21
2024-09-10T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех производства украинских беспилотников и пусковую установку РСЗО, а также сбили семь управляемых авиабомб и 175 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31341 БПЛА, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и другие вид боевой техники и вооружения.
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россия, новости, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу
Армия России разбила цех производства беспилотников ВСУ и установку РСЗО
Минобороны: российские военные уничтожили цех производства беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех производства украинских беспилотников и пусковую установку РСЗО, а также сбили семь управляемых авиабомб и 175 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31341 БПЛА, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и другие вид боевой техники и вооружения.