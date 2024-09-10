https://crimea.ria.ru/20240910/armiya-rossii-razbila-tsekh-proizvodstva-bespilotnikov-vsu-i-ustanovku-rszo-1140249508.html

Армия России разбила цех производства беспилотников ВСУ и установку РСЗО

Армия России разбила цех производства беспилотников ВСУ и установку РСЗО - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Армия России разбила цех производства беспилотников ВСУ и установку РСЗО

Российские военные уничтожили цех производства украинских беспилотников и пусковую установку РСЗО, а также сбили семь управляемых авиабомб и 175 дронов. Об этом РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T11:21

2024-09-10T11:21

2024-09-10T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили цех производства украинских беспилотников и пусковую установку РСЗО, а также сбили семь управляемых авиабомб и 175 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS и 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 154 вне зоны специальной военной операции.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31341 БПЛА, 579 зенитных ракетных комплексов, 17980 танков и другие вид боевой техники и вооружения.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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