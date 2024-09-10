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Армия России освободила четыре населенных пункта в Донбассе
Армия России освободила четыре населенных пункта в Донбассе - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Армия России освободила четыре населенных пункта в Донбассе
Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T11:05
2024-09-10T11:05
2024-09-10T11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщили в Минобороны. При этом "Южная" группировка войск отразила четыре контратаки штурмовых групп противника, уничтожив 715 боевиков ВСУ, полевые склады боеприпасов, а также поставленную западом военную технику, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.Бойцы войск "Центр" пресекли восемь контратак штурмовиков ВСУ и ликвидировали до 515 военнослужащих. Группировка войск "Восток" отразили две контратаки, в которых враг потерял 130 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана", а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Накануне подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики. Днем ранее под российский контроль перешла Новогродовка. В субботу в Минобороны РФ сообщили о взятии ВС РФ под контроль Калиново. 6 сентября - об освобождении российскими войсками Журавки. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Калиново на Покровском направленииГероические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФСтремительное продвижение ВС РФ в Донбассе: что помогло мощному прорыву
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, новости сво
Армия России освободила четыре населенных пункта в Донбассе
Армия России освободила Красногоровку, Галицыновку, Григоровку и Водяное в Донбассе
11:05 10.09.2024 (обновлено: 11:27 10.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенные пункты Красногоровка и Григоровка, бойцы войск "Центр" освободили Галицыновку, а подразделение "Восток" – населенный пункт Водяное.
При этом "Южная" группировка войск отразила четыре контратаки штурмовых групп противника, уничтожив 715 боевиков ВСУ, полевые склады боеприпасов, а также поставленную западом военную технику, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании.
Бойцы войск "Центр" пресекли восемь контратак штурмовиков ВСУ и ликвидировали до 515 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" отразили две контратаки, в которых враг потерял 130 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана", а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Накануне подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик
Донецкой Народной Республики. Днем ранее под российский контроль перешла Новогродовка
. В субботу в Минобороны РФ сообщили
о взятии ВС РФ под контроль Калиново. 6 сентября - об освобождении российскими войсками Журавки
. Ранее сообщалось, что российские военные освободили Заветное
, а также населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.
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